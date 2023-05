Voler haut: Tears of the Kingdom se vend à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde au cours des trois premiers jours

En bref : Nintendo n’aurait pas pu scénariser un meilleur départ pour son dernier titre Zelda. Le géant japonais du jeu a vendu plus de 10 millions d’exemplaires de Tears of the Kingdom au cours de ses trois premiers jours sur le marché, ce qui en fait le jeu Zelda le plus vendu de l’histoire.

Plus de quatre millions d’exemplaires ont été vendus dans les Amériques, a déclaré Nintendo, faisant de Tears of the Kingdom le jeu Switch le plus vendu et le jeu Nintendo le plus vendu pour tous les systèmes de la région.

Les trois premiers jours de vente ont suffi à Zelda : Tears of the Kingdom pour entrer dans le top 20 des jeux Switch les plus vendus, et il ne lui faudra vendre que cinq millions d’exemplaires supplémentaires pour percer le top 10.

Son prédécesseur, Breath of the Wild, est à un peu moins de 30 millions d’exemplaires vendus depuis son arrivée début 2017 en tant que titre de lancement de Switch. Seuls trois jeux Switch se sont vendus plus d’exemplaires que Breath of the Wild : Super Smash Bros. Ultimate (31,09 millions), Animal Crossing : New Horizons (42,21 millions) et Mario Kart 8 Deluxe (53,79 millions).

Zelda est l’une des meilleures franchises originales de Nintendo. Le premier jeu a été créé par les designers japonais Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka, et est arrivé au Japon le 21 février 1986, sous le nom de The Hyrule Fantasy : Legend of Zelda. Il est arrivé en Amérique du Nord en 1987 sous le nom de The Legend of Zelda.

En mars 2023, Nintendo a vendu plus de 130 millions de jeux de la série Zelda.

Tears of the Kingdom est disponible en versions numérique et physique à partir de 69,99 $ pour le jeu de base. Nintendo propose également un Switch OLED en édition limitée inspiré du jeu pour 359,99 $. Ceux qui recherchent encore plus d’équipement sur le thème de Zelda voudront peut-être jeter un coup d’œil au contrôleur Tears of the Kingdom Edition Switch Pro et à l’étui de transport Switch.

Avez-vous déjà eu la chance de jouer au nouveau jeu Zelda ? Si oui, est-il à la hauteur de vos attentes et des tests élogieuses qu’il a reçues jusqu’à présent ?

