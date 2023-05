Apple à nouveau accusé de discipliner injustement les partisans du syndicat ; la société nie les affirmations

Apple n’a pas hésité à croire que les employés de l’Apple Store sont mieux lotis en ne se syndiquant pas. Plus récemment, l’entreprise a organisé des réunions à l’échelle nationale avec les travailleurs du commerce de détail pour « discuter des risques de la syndicalisation ».

Dans un nouveau rapport publié aujourd’hui, le New York Times s’est entretenu avec plusieurs anciens employés d’Apple Store qui affirment avoir été licenciés pour leur rôle dans les efforts de syndicalisation. Le rapport compare également les efforts d’Apple à ce que des entreprises similaires comme Starbucks ont fait au cours des dernières années.

Dans le rapport, une ancienne employée de l’Apple Store suggère qu’elle a été ciblée et finalement licenciée pour avoir été active dans l’organisation syndicale dans son store de Kansas City, Missouri. Dans une interview, Gemma Wyatt affirme qu’elle a été sanctionnée l’année dernière pour « être arrivée en retard plusieurs fois au cours des semaines précédentes ».

En février de cette année, Wyatt a déclaré qu’elle avait été licenciée par Apple après avoir « manqué une réunion de store parce qu’elle était malade mais qu’elle n’avait pas informé les responsables assez tôt ». Dans l’interview, Wyatt a déclaré qu’elle était au moins la cinquième employée de l’Apple Store de Kansas City à avoir été licenciée depuis l’automne dernier. « Il nous a fallu du temps pour réaliser qu’ils ne nous licenciaient pas uniquement à cause du temps et de l’assiduité », a-t-elle déclaré au New York Times.

Wyatt fait partie d’un certain nombre d’anciens employés de l’Apple Store du store de Kansas City qui ont déposé une plainte auprès du National Labor Relations Board en mars. Dans ce dossier, Wyatt a déclaré qu’elle avait été sanctionnée « après être arrivée en retard pour son quart de travail d’une minute en moyenne, trois fois par mois ».

D’lite Xiong, un autre ancien employé d’Apple Store au Kansas, a déclaré qu’ils avaient été informés qu’ils seraient licenciés en octobre de l’année dernière. Ils ont fini par partir en congé pour « gagner du temps pour faire appel de la décision », indique le rapport, avant d’être finalement relâchés à leur retour en janvier.

Xiong a déclaré qu’ils avaient « récemment été promus » et « félicités pour avoir fait un excellent travail » avant d’être soudainement licenciés. Ils ont émis l’hypothèse qu’Apple « a découvert son rôle dans l’organisation syndicale après avoir cherché à recruter des collègues ».

Au milieu de ces licenciements, les stores Apple Store de Towson, Maryland et Oklahoma City avaient voté en faveur de la syndicalisation. En plus des licenciements, les responsables de l’Apple Store de Kansas City auraient « discipliné plusieurs personnes qui soutenaient la syndicalisation pour des problèmes liés aux retards ou aux absences pour lesquels les autres travailleurs n’ont généralement pas été punis ».

Dans une déclaration au New York Times, Apple a démenti les accusations portées par ces anciens employés. L’entreprise a déclaré qu’elle n’avait « discipliné ni licencié aucun travailleur » pour activité syndicale. « Nous nions fermement ces affirmations et sommes impatients de fournir l’ensemble complet des faits au NLRB », a déclaré la société.

Apple a également accepté un audit par un tiers de ses pratiques de travail au milieu de ces affirmations d’antisyndicats. Dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, la société a déclaré que l’audit par un tiers garantira qu’elle se conforme aux politiques en matière de droits de l’homme. À Atlanta, un directeur régional du NLRB a conclu qu’Apple avait enfreint la loi avec ses tactiques dans un Apple Store de cette ville.

À Towson, dans le Maryland, Apple est en négociation active avec les représentants syndicaux sur les revendications formulées par les employés syndiqués. Plus récemment, il a été signalé que les employés voulaient des pourboires, une augmentation de 10 % et plus encore.

