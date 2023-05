Télécharger Google Camera 8.7 pour Poco F5 et F5 Pro

La marque dérivée de Xiaomi, Poco, a récemment lancé ses derniers smartphones de la série F, le Poco F5 et le Poco F5 Pro. Bien que ces nouveaux modèles soient livrés avec plusieurs mises à niveau, la section caméra reste la même que son prédécesseur. La série Poco F5 comprend un module de caméra à triple objectif doté d’un capteur Quad Bayer 64MP pour des photos de haute qualité. Tout comme les téléphones Poco de la génération précédente, la série F5 prend en charge le port mod GCam de Pixel Camera. Ici, vous pouvez télécharger Google Camera pour Poco F5 et F5 Pro.

Caméra Google pour Poco F5 Pro [Best GCam 8.7]

Le duo Poco F5 est livré avec un capteur principal Omnivision OV64B de 64MP, il utilise la technologie de regroupement de pixels 4 en 1 pour capturer des photos haute résolution. Les deux autres capteurs de la configuration sont – un capteur SonyIMX 355 de 8MP ainsi qu’un capteur de caméra macro habituel de 2MP. En termes de logiciel, le téléphone est équipé d’une application de caméra MIUI vue sur de nombreux téléphones Xiaomi et Poco récents. Bien qu’il capture des images agréables et décentes, si vous souhaitez obtenir un appareil photo Poco F5 complet, assurez-vous d’essayer l’application Pixel 7 Camera, alias GCam.

Heureusement, le dernier port de l’application Google Camera est compatible avec les téléphones de la série Poco F5. Les développeurs ont porté la GCam pour les téléphones Xiaomi et Poco, la même chose peut être dite pour les nouveaux modèles. Le GCam 8.7 arbore des fonctionnalités anticipées telles que le mode Night Sight, l’astrophotographie, le ralenti, le mode beauté, HDR amélioré, le flou de l’objectif, PhotoSphere, Playground, la prise en charge RAW, Google Lens, etc. Voyons maintenant les étapes à suivre pour télécharger et installer l’application Google Camera sur Poco F5.

Télécharger l’appareil photo Google pour Poco F5 et F5 Pro

Le logiciel du Poco F5 apporte toutes les fonctionnalités utiles, y compris certaines fonctionnalités supplémentaires telles que l’API Camera2. La fonctionnalité vous permet d’installer Google Camera sur votre appareil sans l’enraciner. Comme je l’ai dit plus tôt, il existe quelques mods GCam compatibles avec le Poco F5, ici nous attachons les deux ports, vous pouvez utiliser sur votre Poco F5 – GCam 8.7 par BSG et GCam 7.3 par Urnyx05 les deux ports sont compatibles avec le Poco F5 et F5 Pro.

Remarque : Avant d’installer la nouvelle application portée par Gcam Mod, assurez-vous de supprimer l’ancienne version (si vous l’avez installée). Ce n’est pas une version stable de Google Camera, il peut donc y avoir quelques bugs.

Si vous voulez de meilleurs résultats, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous et ajouter un fichier de configuration.

Paramètres recommandés:

Pour GCam_7.3.018_Urnyx05-v2.6.apk

Dans un premier temps, téléchargez ce fichier de configuration sur votre smartphone. Créez maintenant un nouveau dossier avec le nom GCam. Ouvrez le dossier GCam et créez un autre dossier avec le nom configs7. Collez maintenant le fichier de configuration dans le dossier configs7. Une fois cela fait, ouvrez l’application Google Camera et appuyez deux fois sur la zone vierge noire placée à côté du bouton de l’obturateur. Appuyez sur les paramètres affichés, disponibles dans la fenêtre contextuelle et appuyez sur le bouton de restauration. Revenez au tiroir de l’application, puis ouvrez à nouveau l’application.

Pour GCam_8.7

Télécharger ce fichier de configuration et collez-le dans le dossier /Downloads/MGC_CONFIG/.

Une fois tout fait. Commencez à capturer des photos flamboyantes et superbes directement à partir de votre série Poco F5.

Vous aimerez peut-être aussi – Télécharger les fonds d’écran Sony Xperia 1 V Stock

Si vous avez des questions, déposez un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Plus d’articles connexes :

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.