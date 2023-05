Race Control pour iOS est une application indépendante précise et complète pour suivre tout ce qui se passe en F1

Vous aimez les courses de Formule 1 ? Ou peut-être êtes-vous juste en train de vous lancer ? Une nouvelle application astucieuse est arrivée pour vous aider à rester au courant des dernières statistiques, des résultats de course et bien plus encore avec une interface utilisateur pointue et des fonctionnalités telles que les widgets iPhone et les activités en direct.

Développeur indépendant Shihab Mehboub a publié Race Control au cours du week-end dans le but de rendre l’application immédiatement utilisable la première fois que vous la prenez, mais aussi riche et puissante, même pour les fans de F1 les plus dévoués.

Des fonctionnalités telles que les widgets d’accueil et d’écran de verrouillage, les mises à jour en temps réel via la prise en charge des activités en direct, l’affichage des hippodromes en RA et une vue du globe font partie des fonctionnalités intéressantes de l’application :

Belle interface utilisateur centrée sur iOS

Visualisez les courses de la saison sur un globe et les chemins qui les séparent

Afficher les pistes superposées sur le globe

Activités en direct pour les événements en cours

Résultats de course complets

Widgets pour afficher les comptes à rebours des courses, le Grand Prix à venir, le classement des pilotes, le classement des équipes ou les actualités des courses sur votre écran d’accueil et votre écran de verrouillage

Regardez l’application pour parcourir les courses de la saison, les classements, le pilote du jour, le tour le plus rapide, la structure du week-end, les informations sur la piste et les aperçus météorologiques

Afficher les pistes en RA

Les fonctionnalités plus approfondies de Race Control incluent:

Chauffeur du jour

Tours les plus rapides

Répartition des courses pour les tours, les arrêts aux stands, etc.

Classement des pilotes et des équipes

Prédictions pilotes et équipes

Messages et drapeaux du contrôle de course

Écoutez les messages radio du conducteur

Détails détaillés de la piste

Derniers aperçus météo

Structure complète du week-end

Historique et statistiques du pilote et de l’équipe

Partagez diverses statistiques sous forme d’images

Icônes et thèmes d’application personnalisés pour personnaliser l’application à votre guise

Mode sombre et arrière-plans à contraste élevé

Raccourcis clavier étendus

Étiquettes d’accessibilité, taille de police dynamique et prise en charge de VoiceOver

Rappels de course via Calendrier

Rappels de course via des notifications push

Race Control est téléchargeable gratuitement sur l’App Store pour iPhone, iPad et Apple Watch. Race Control PRO est disponible pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de l’application avec un abonnement de 1,99 $/mois ou 19,99 $/an ainsi qu’une option d’achat à vie de 49,99 $.

Vous pouvez également dire merci à Shihab avec une astuce dans l’application ????.



