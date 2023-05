7 centrales solaires en comparaison : laquelle est faite pour vous ?

Les centrales électriques mobiles sont des prises de courant mobiles et s’harmonisent parfaitement avec les panneaux solaires. Avec eux, vous produisez votre propre électricité verte ! Nous avons testé 7 centrales solaires ces derniers mois. Aujourd’hui, nous allons vous montrer leurs propriétés respectives – et leurs avantages et inconvénients.

Contenu:

Jackery Explorer 1500 Pro : bloc d’alimentation

Jackery Explorer 1500 Pro (Photo : Jürgen Vielmeier)

Un véritable bloc de puissance : C’est ainsi que s’est présenté à nous la Jackery Explorer 1500, une centrale polyvalente de la nouvelle génération. Il y a beaucoup de choses que Jackery fait vraiment bien ici : par exemple avec un ventilateur silencieux, de nombreuses connexions et un design empilable.

Avantages Désavantages Conception attrayante Un peu fastidieux à utiliser Facile à ranger et empilable Aucune tolérance au-delà des 1 800 watts promis ; La bouilloire de 2 000 W ne fonctionne pas. Grand écran couleur De nombreux ports, dont 2x USB-C avec 100W Le ventilateur est silencieux et s’allume rarement

Lisez notre avis sur le Jackery Explorer 1500 Pro ici.

Jackery Explorer 1000 Pro : Astucieux et astucieux

Jackery Explorer 1000 Pro (Photo : Jürgen Vielmeier)

Légèrement plus petit et moins puissant que son grand frère, le Jackery Explorer 1000 Pro est encore plus petit, plus léger et moins cher – et devrait offrir les bonnes performances pour beaucoup.

Avantages Désavantages Grande conception empilable La prise secteur émet un bip lors de l’utilisation Clair en fonctionnement Couvertures en caoutchouc un peu délicates 2x ports USB-C avec 100 watts Le ventilateur est silencieux et s’allume rarement

Lisez notre avis sur le Jackery Explorer 1000 Pro ici ou commandez l’Explorer 1000 Pro directement auprès d’Euronics.

Jackery Explorer 1000 : Opération la plus simple

Jackery Explorer 1000 (Photo : Jürgen Vielmeier)

Toujours l’ancien design, mais avec quelques connexions différentes de ses successeurs : le Jackery Explorer 1000 propose des idées astucieuses.

Avantages Désavantages Utilisation confortable : toutes les connexions à l’avant ventilateur un peu bruyant Facilement transportable Seulement > 500 cycles de charge garantis jusqu’à 80 % de capacité Prend également en charge les ports UPP/Anderson Pas de « vrai » système de charge rapide au dessus de 20 watts

Lisez notre rapport de test sur le Jackery Explorer 1000 ici ou commandez l’Explorer 1000 directement auprès d’Euronics :

Ecoflow Delta Mini : une élégance convaincante

Ecoflow Delta Mini (Photo : Jürgen Vielmeier)

L’élégante parmi les centrales électriques mobiles. Lors de notre test, l’Ecoflow Delta Mini s’est présenté comme un contemporain silencieux et puissant, qui était d’ailleurs le seul à avoir réussi notre test de bouilloire obligatoire.

Avantages Désavantages Grande conception Des rapports de fans assez fréquents Beaucoup de connexions Les entrées et les sorties sont réparties à l’avant et à l’arrière. Il faut donc souvent « faire le tour » de l’appareil pour brancher ou débrancher quelque chose. Transforme certains appareils de puissance supérieure en puissance de sortie maximale Conception empilable

Lisez notre critique de l’Ecoflow Delta Mini ici:

Ecoflow River Pro : Idéal pour les déplacements

Ecoflow River Pro (Photo : Jürgen Vielmeier)

Une centrale électrique mobile nettement plus petite, aussi en termes de performances, mais aussi en termes de poids. L’Ecoflow River Pro a réussi le test d’endurance en tant que prise mobile lors d’un festival, a fourni de manière fiable quatre personnes en électricité et en eau bouillie au moins avec une bouilloire de voyage.

Avantages Désavantages Grandes performances et endurance Boutons de contrôle un peu délicats Facilement portable et design attrayant Faible puissance de sortie bonne application 1x USB-C avec 100 watts

Lisez notre avis sur l’Ecoflow River Pro et le panneau solaire de 160 W ici :

Alpha ESS BlackBee 1000 : Abeille effrontée

Alpha-ESS BlackBee 1000 (Image : Jürgen Vielmeier)

Si la performance est bonne, c’est l’apparence qui compte. Et l’Alpha-ESS BlackBee 1000 est tout simplement l’une des plus belles centrales solaires mobiles que nous ayons jamais testées.

Avantages Désavantages Grand design moderne Affichage plutôt sombre Empilable Un seul des deux ports USB-C offre un mode de charge rapide jusqu’à 60 watts De nombreux ports 2 pads de charge sans fil Qi sur le dessus Peut charger jusqu’à 10 appareils simultanément La grande LED à plusieurs niveaux à l’arrière peut également être utilisée comme lampe de camping

Lisez notre avis sur l’Alpha-ESS BlackBee 1000 ici :

Hyrican UPP-1200 : le roi de l’endurance

Hyrican UPP-1200 (Photo : Jürgen Vielmeier)

L’Hyrican UPP-1200 se distingue avant tout par un grand écran très précis. Son plus gros inconvénient est le ventilateur pas trop silencieux, qui s’est allumé assez souvent lors de notre test.

Avantages Désavantages Beaucoup de connexions Les fans signalent assez souvent LiFePO moderne 4 -Type de batterie La grande LED à plusieurs niveaux à l’arrière peut également servir de lampe de camping Plus de 2 500 cycles de charge jusqu’à 80 % 2x USB-C, mais seulement 1 prise de charge rapide jusqu’à 60W

Lisez notre avis sur l’Hyrican UPP-1200 ici ou commandez l’UPP-1200 directement auprès d’Euronics :

Conclusion

Les 7 centrales solaires mobiles que nous avons testées et présentées ici sont au moins bonnes. C’est donc aussi une question de valeurs extérieures. Vous pouvez également décider en fonction de l’apparence et si la centrale dispose de toutes les connexions que vous recherchez. Certains appareils plus récents, par exemple, offrent souvent également USB-PD avec 100 ou au moins 60 watts. Vous pouvez l’utiliser pour charger rapidement vos appareils USB-C. Chaque centrale électrique présentée ici possède au moins une telle interface rapide, à l’exception de la Jackery Explorer 1000 (18W).

Le nombre de cycles de charge est également important. Jetez un œil aux données techniques des appareils, que nous avons généralement indiquées dans nos rapports de test. Les centrales électriques individuelles telles que l’Hyrican UPP-1200 utilisent déjà la technologie LiFePO4 plus moderne et plus puissante, qui permet beaucoup plus de cycles de charge.

Le dessus plat avec une poignée pliable semble s’imposer comme une tendance de design moderne – par exemple avec les appareils Jackery Pro et le BlackBee 1000. Ils ont l’avantage que vous pouvez empiler les appareils ou mettre quelque chose dessus.

Vous pouvez également trouver des technologies liées aux énergies renouvelables dans la boutique Euronics, notamment de nombreuses centrales électriques mobiles et des panneaux solaires.

