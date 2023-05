Fuites du Redmi Pad 2 : Snapdragon 680, écran de 10,95 pouces et plus encore !

Avec le Redmi Pad 2 de nouvelle génération, la marque Redmi de Xiaomi devrait faire des vagues sur le marché des tablettes. Il est apparu sur la base de données EEC avec le numéro de modèle 23073RPBFG. L’info repérée, gracieuseté de Kaper Skrzypek, un dénonciateur bien connu, a fait la lumière sur les spécifications matérielles de la nouvelle tablette. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Redmi Pad 2 de Xiaomi : Un game-changer sur le marché des tablettes ?

Comme l’a dit le pronostiqueur, le Redmi Pad 2 arborera un processeur Snapdragon 680, un changement par rapport à la puce MediaTek Helio G99. La tablette sera également livrée avec un écran LCD de 10,95 pouces. Il offrira une résolution de 1920 × 1200 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cela devrait donc apporter une meilleure expérience visuelle. Le Redmi Pad 2 comprendra une caméra arrière 8MP et une caméra frontale 5MP, fournissant des photos nettes et claires. La tablette fonctionnera sur Android 13 et comportera la dernière interface utilisateur MIUI 14.

Bien qu’il soit peu probable que la mise à niveau de la puce du MT Helio G99 vers le Qualcomm Snapdragon 680 entraîne des gains de performances majeurs, Redmi devrait se concentrer sur l’offre de l’excellent rapport qualité-prix qui caractérise ses tablettes. Cette tablette devrait arriver sur le marché au troisième trimestre de cette année, avec la variante locale, la Redmi M84, en tête.

Redmi continue de s’imposer sur ce créneau. En Chine, les trois principales marques de tablettes sont Apple, Huawei et Xiaomi. Et ce n’est pas surprenant. Le Redmi Pad de la génération précédente de Xiaomi, sorti en octobre de l’année dernière, a été largement salué. Cela a aidé le Redmi à grimper dans le classement.

La marque Redmi de Xiaomi espère renforcer sa position sur le marché des tablettes avec le lancement imminent du Redmi Pad 2. La liste de spécifications décente qui comprend un moteur Snapdragon 680, un écran de haute qualité et de superbes fonctionnalités d’appareil photo garantit une proposition passionnante pour les fans de tablettes comme les acheteurs attendent avec impatience sa sortie.

