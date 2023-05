L’affichage de l’Apple Watch est affecté par un bug de teinte d’affichage vert/gris après la mise à jour vers watchOS 9.5

Après la sortie de watchOS 9.5 la semaine dernière, certains utilisateurs d’Apple Watch affirment que leur écran présente une nouvelle décoloration de la teinte verte. Les images publiées sur Reddit par ces utilisateurs montrent des écrans Apple Watch avec des profils de couleurs sensiblement différents qu’auparavant, remplaçant les niveaux de noir OLED traditionnels par une teinte verte / grise plus délavée.

Les utilisateurs d’Apple Watch concernés par ce bug se sont tournés vers Reddit et les forums MacRumors pour se plaindre du problème. La grande majorité des plaintes proviennent d’utilisateurs d’une Apple Watch Series 8 ou d’une version antérieure, ce qui suggère que l’Apple Watch Ultra est à l’abri du problème.

Le problème semble également varier d’une personne à l’autre. Pour certains utilisateurs, leur écran Apple Watch présente désormais une teinte verte distincte et perceptible. D’autres utilisateurs, cependant, voient un changement beaucoup plus subtil dans le profil de couleur de l’écran de leur Apple Watch. Certains utilisateurs disent que l’écran de leur Apple Watch est nettement plus clair qu’avant l’installation de watchOS 9.5, mais pas nécessairement « vert ».

Sur Reddit, certains utilisateurs d’Apple Watch pensent qu’il s’agissait en fait d’un changement intentionnel d’Apple, mais qu’il a peut-être exagéré dans certains cas. Cela semble cependant peu probable, compte tenu de l’ampleur de la variation d’une Apple Watch à l’autre.

Je suppose que c’est censé arriver. Peut-être qu’ils l’ont mis à jour pour donner l’impression que vous regardez à travers du verre dépoli chaque fois que vous tirez vers le bas ou que vous glissez vers le haut, car votre visage reste flou en arrière-plan. C’était déjà flou avant, alors peut-être qu’ils pensaient que c’était mieux ainsi.

Les utilisateurs disent que la nouvelle teinte verte est plus visible sur des écrans tels que le centre de contrôle, le centre de notification et l’écran de déverrouillage par mot de passe. L’Apple Watch utilise la technologie d’affichage OLED, ce qui indique qu’elle peut atteindre une couleur d’affichage proche du noir pur. Cela modifie très sensiblement le profil de couleur comme celui-ci, car ce qui était autrefois complètement noir semble maintenant plus proche du gris ou du vert.

Le coupable probable ici est une sorte de bug affectant l’effet de flou d’arrière-plan de l’Apple Watch. Cela expliquerait pourquoi le problème est beaucoup plus visible dans des choses comme le centre de contrôle et le centre de notification, où il s’agit d’un léger flou qui masque le cadran de votre montre en arrière-plan.

Des problèmes similaires de « Greengate » ont affecté différents modèles d’iPhone au fil des ans, y compris l’iPhone 11 et l’iPhone 12.

En supposant qu’Apple soit en mesure de résoudre ces bugs d’affichage Apple Watch via une mise à jour logicielle, nous nous attendons à ce que la société publie bientôt watchOS 9.5.1. iOS 16.5 inclut également un bug affectant la compatibilité avec le dongle Apple Lightning vers USB 3 qui doit être corrigé.

