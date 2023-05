Samsung Galaxy F54 est le meilleur smartphone milieu de gamme que vous ne voudriez pas acheter

Si vous vivez avec un budget serré et que vous avez besoin de dépenser de l’argent pour un smartphone avec de bonnes performances, un téléphone de milieu de gamme est souvent la meilleure option. En fait, les smartphones de milieu de gamme sont le meilleur choix pour de nombreuses personnes. En effet, ces dispositifs offrent un équilibre entre coût et performances. En d’autres termes, vous dépensez moins pour obtenir quelque chose d’assez proche des performances de niveau phare.

Étant le choix le plus populaire pour les utilisateurs du monde entier, chaque fabricant se lance désormais dans le milieu de gamme. Les goûts de Xiaomi, Vivo, Samsung et même Apple produisent tous des appareils de milieu de gamme. Comme je l’ai dit plus tôt, les smartphones de milieu de gamme sont censés combler l’écart entre le prix et les performances. Cependant, ce dernier semble se déplacer progressivement.

Le Samsung Galaxy F54 pourrait coûter plus cher que prévu

Ces derniers temps, les smartphones de milieu de gamme deviennent progressivement plus chers que d’habitude. Un exemple notable est le Samsung Galaxy F54. Samsung vend en fait la série F sur le marché indien. La série Samsung Galaxy F est l’un des smartphones les plus populaires sur le marché indien. Samsung prévoit de lancer la dernière version qui est le Galaxy F54. L’appareil sera accompagné de quelques améliorations notables qui peuvent également inclure son prix.

Les premières rumeurs suggéraient que l’appareil serait lancé en avril. Mais cela ne semblait pas être le cas. Selon les dernières rumeurs, le Galaxy F54 sera lancé d’ici la fin du mois. La fin du mois de mai est très proche et de nouvelles fuites sur l’appareil continuent de se produire.

Avec toutes les fuites, la plus importante d’entre elles se trouve être le prix de l’appareil. Selon la source, le prix du Galaxy F54 sera de 35 999 INR (434 $). Ce prix correspond à la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il existe également une version de stockage de 128 Go qui peut être un peu moins chère. Cependant, le prix de cette version n’est pas encore connu.

La fuite des prix a en fait attiré beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs se plaignent que l’appareil est trop cher pour ce type de spécifications. En parlant de cela, certaines des spécifications ont déjà fuité. Ci-dessous, nous discuterons de ceux qui ont fui jusqu’à présent. Sur cette base, vous pouvez également tirer votre propre jugement. Que le combiné mérite son prix ou non.

Caractéristiques rumeurs du Samsung Galaxy F54

Tout d’abord, on dit qu’il est livré avec un écran FHD AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par ailleurs, il est prévu d’intégrer le SoC Exynos 1380 de Samsung avec 8 Go de RAM. À l’arrière, il comportera une configuration à trois caméras. Capteur principal 108MP avec OIS, capteur ultra large 8MP et un 3ème capteur. Il n’y a pas encore d’informations sur le troisième capteur. Cependant, nous soupçonnons que le capteur 2MP est un capteur Macro.

L’appareil tirera également son énergie d’une batterie de 6 000 mAh couplée à une vitesse de charge rapide de 25 W. Il peut également être livré avec Android 13 prêt à l’emploi avec One UI 5.1 en plus.

