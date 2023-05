Meta frappé d’une amende record de 1,3 milliard de dollars de l’UE pour avoir envoyé les données des utilisateurs de Facebook aux États-Unis

Qu’est-ce qui vient de se passer? Meta a été frappé d’une amende record de 1,3 milliard de dollars par l’UE pour le transfert des données Facebook des citoyens de l’UE vers des serveurs basés aux États-Unis. Meta a eu six mois pour arrêter la pratique, une violation des règles de confidentialité numérique du bloc.

La Commission irlandaise de protection des données (DPC) a rendu la décision, qui stipule que les tentatives de Meta pour résoudre les problèmes juridiques découlant des transferts de données transatlantiques « n’ont pas abordé les risques pour les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées » dans l’Union.

Les règles internationales sur les données sont un point sensible pour Meta/Facebook depuis des années. L’année dernière, la société a écrit dans son rapport annuel qu’elle pourrait fermer Facebook et Instagram en Europe si elle n’était pas autorisée à transférer, stocker et traiter les données des utilisateurs sur ses serveurs américains. Il a nié que ce soit le cas quelques jours plus tard, affirmant qu’il s’agissait simplement d’identifier un risque commercial résultant de l’incertitude entourant les transferts internationaux de données.

En plus de l’amende massive – la plus importante en vertu de la loi européenne sur la protection des données, battant les 806 millions de dollars précédemment remis à Amazon pour violation du RGPD – Meta a reçu l’ordre de cesser d’envoyer des informations sur les utilisateurs européens de Facebook aux États-Unis dans les six mois et de supprimer déjà les données. envoyé.

Meta avait précédemment utilisé le cadre de transfert de données transatlantique appelé Privacy Shield comme base juridique pour transférer des données sur les utilisateurs européens du continent vers des serveurs américains, mais le traité a été annulé en 2020 pour violation de la confidentialité des données. Mais Washington et l’UE travaillent sur un nouvel accord de transfert de données qui pourrait être en place entre l’été et octobre, ce qui pourrait permettre à Meta de continuer à transférer les données vers ses serveurs européens.

L’Europe craint que lorsque les données de ses citoyens sont stockées sur des serveurs américains, les informations ne soient pas soumises aux mêmes lois européennes sur la confidentialité, ce qui indique qu’elles pourraient être utilisées dans des programmes de surveillance de masse.

La décision de l’UE ne s’applique qu’à Facebook, pas aux autres propriétés Meta telles qu’Instagram.

Dans un article de blog répondant à la décision, Sir Nick Clegg, président de Meta de Global Affair, a écrit que des milliers d’entreprises et d’organisations comptent sur la capacité de transférer des données entre l’UE et les États-Unis pour fonctionner et fournir des services quotidiens. Il a déclaré que Meta avait l’intention de faire appel de l’amende « injuste et inutile » et de demander une suspension des ordonnances devant les tribunaux. Clegg a souligné qu’il n’y a pas de perturbation immédiate de Facebook en Europe.

Meta est actuellement confronté à plusieurs problèmes. En plus d’essayer de se débarrasser de son image de «réseau social de personnes âgées», il y a le métaverse, dont personne ne semble plus se soucier. Pourtant, l’univers partagé AR / VR devrait générer près de 1 billion de dollars d’ici 2035.

