La violation de la vie privée de Facebook voit la société mère Meta condamnée à une amende record de 1,3 milliard de dollars

Une violation de la vie privée de Facebook a vu la société mère Meta condamnée à une amende de 1,3 milliard de dollars – le montant le plus élevé jamais imposé pour avoir enfreint les lois européennes strictes sur la confidentialité du RGPD, selon des sources du WSJ. La nouvelle devrait être annoncée officiellement plus tard dans la journée.

L’amende soulève également des questions sur la vie privée des utilisateurs américains de Facebook, car elle a été imposée pour avoir exposé les citoyens européens aux règles beaucoup plus souples qui s’appliquent aux utilisateurs américains…

Les principaux centres de données de Facebook pour ses opérations mondiales sont basés aux États-Unis. Cela indique que les données des utilisateurs d’autres pays – y compris l’Europe – sont envoyées à des serveurs américains pour traitement. En particulier, Meta utilise les données pour identifier les centres d’intérêt afin de diffuser des annonces personnalisées dans les flux d’utilisateurs.

Auparavant, cela était légal pour les citoyens des pays de l’UE, dans le cadre d’un accord connu sous le nom de Privacy Shield. Cela était censé garantir que les utilisateurs européens bénéficiaient de protections plus solides en matière de confidentialité, même lorsque leurs données étaient traitées aux États-Unis.

Cependant, les révélations d’Edward Snowden en 2013 sur la surveillance par la NSA des données des utilisateurs stockées et traitées par les géants de la technologie ont entraîné une réévaluation complète de la sécurité et de la confidentialité des informations personnelles.

Cela a également conduit le militant de la protection de la vie privée Max Schrems à contester la légalité du Privacy Shield et, en 2020, un tribunal a convenu avec lui qu’il était illégal.

Même Apple a été critiqué par Schrems, qui a affirmé que son système de suivi des publicités enfreignait les lois sur la confidentialité et que sa conformité au RGPD était inadéquate.

Meta a continué à envoyer les données des citoyens de l’UE à ses serveurs américains et a continué à récolter ces données à des fins publicitaires. L’UE a ordonné à l’entreprise de cesser de le faire – un ordre que Meta a ignoré.

Le Wall Street Journal rapporte que Meta a été condamné à une amende de 1,3 milliard de dollars.

L’amende dépasse le précédent record de 746 millions d’euros, soit 806 millions de dollars, en vertu du règlement général sur la protection des données contre Amazon au Luxembourg en 2021 pour des violations de la vie privée liées à son activité publicitaire […]

En plus d’imposer une amende, la décision de lundi ordonne également à Meta de cesser d’envoyer des informations sur les utilisateurs européens de Facebook aux États-Unis et de supprimer les données déjà envoyées, dans un délai de six mois.