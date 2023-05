Chargez votre smartphone jusqu’à 88W avec le nouveau chargeur de voiture Huawei

La façon dont nous chargeons nos appareils dans nos voitures a évolué au fil du temps. De nos jours, la plupart des voitures modernes sont équipées de ports USB, ce qui permet aux utilisateurs de recharger facilement leur smartphone lors de leurs déplacements. Cela a conduit à une diminution de l’utilisation des briquets traditionnels comme ports de charge. Cependant, qu’en est-il des véhicules plus anciens qui n’ont pas cette fonctionnalité ? Huawei a mis au point une solution qui promet de changer la façon dont nous chargeons nos appareils dans les voitures plus anciennes.

Le chargeur de voiture Huawei 88 W, numéro de modèle P0015, est un chargeur puissant qui peut charger votre smartphone à une vitesse impressionnante de 88 W. Avec deux ports de charge, les utilisateurs peuvent charger deux appareils simultanément. Le chargeur dispose d’un port USB-C et d’un port USB-A, et il peut adapter la vitesse de charge en fonction des besoins de l’utilisateur. Il prend en charge plusieurs protocoles de charge importants. Y compris PD 65W, QC, PPS, SCP et UFCS. Ce qui le rend compatible avec divers systèmes allant de tensions de 12 à 24 V.

Huawei impressionne avec un nouveau chargeur de voiture rapide pour smartphone de 88 W

Le chargeur est livré avec un câble USB-A vers USB-A de 6 A, que les utilisateurs peuvent utiliser pour charger leurs appareils avec cette entrée. Le prix du chargeur de voiture Huawei 88 W est également attractif, du moins sur le marché intérieur. Il a été lancé en Chine pour 219 yuans (environ 31 dollars). Et il devrait être disponible dans les stores en ligne du monde entier dans les semaines à venir.

Ce nouveau produit de Huawei change la donne pour ceux qui possèdent des voitures plus anciennes et souhaitent recharger leurs appareils rapidement et efficacement sur la route. Avec le chargeur de voiture Huawei 88 W, les utilisateurs n’ont plus à s’inquiéter de ne pas avoir de ports USB dans leurs véhicules ou de vitesses de charge lentes. Ce produit est une excellente solution pour tous ceux qui souhaitent rester connectés et chargés lors de leurs déplacements.

La capacité du chargeur à adapter la vitesse de charge en fonction des besoins de l’utilisateur est une fonctionnalité intéressante. Il permet aux utilisateurs de recharger leurs appareils à différentes vitesses simultanément. Par exemple, ils peuvent avoir 88 W + 18 W ou 66 W + 30 W, selon les appareils qu’ils chargent.

En termes de compatibilité, le chargeur de voiture Huawei 88 W prend en charge plusieurs protocoles de charge importants. Ce qui le rend compatible avec divers systèmes allant de tensions de 12 à 24 V. Cela indique que les utilisateurs peuvent l’utiliser avec différents types de véhicules, quelles que soient leurs spécifications de tension.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine