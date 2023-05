Xiaomi Civi 3 : l’aube des nouveaux téléphones mobiles à la mode

Au cours des dernières heures, il y a eu beaucoup de rapports concernant le prochain Xiaomi Civi 3. Le Xiaomi Civi 3 est livré avec le slogan « L’aube des nouveaux téléphones mobiles à la mode » et il sera officiellement publié le 25 mai. D’après les rapports jusqu’à présent, cet appareil utilisera un design unique « double couleur ». Le design « Twin Colors » est publié conjointement par Xiaomi Civi et WGSN, une organisation mondiale de prévision des tendances. Selon la marque chinoise de téléphones portables, ce sera la tendance design tendance de 2023.

Le nouveau design utilise des couleurs assorties, des motifs contrastés et des couches denses qui ne vieilliront pas rapidement. Il a une composition simple et équilibrée, et un impact visuel très fort. Cette conception offre une grande sensation d’espace et de style, ce qui rend les gens plus à l’aise et ne vieillit jamais pour les regarder.

En plus de son design extérieur élégant, le matériel du Xiaomi Civi 3 est de premier ordre. Le nouvel appareil aura le premier processeur Dimensity 8200 Ultra au monde, qui fonctionne un peu mieux que le Dimensity 8200 qu’il remplace. À l’arrière, cet appareil sera livré avec le capteur IMX800. Le produit phare Xiaomi 13 est également livré avec ce capteur. Il a une semelle extérieure 1 / 1,49, OIS et prend en charge deux caméras frontales 32MP. Cet appareil devrait également avoir la première fonction d’itinérance du réseau 5G qui peut réduire un bon nombre d’angles morts du signal.

Xiaomi Civi 3 – un appareil très fin et léger

Xiaomi a immédiatement fourni les détails de la taille du Xiaomi Mi Civi 3 après avoir annoncé la sortie de l’appareil. Le Xiaomi Civi 3, un nouveau membre de la série qui a toujours été défini par sa finesse et sa légèreté, a inévitablement hérité des traits qui ont défini la série depuis sa création. L’appareil ne mesure que 7,56 mm d’épaisseur globale et son point le plus fin ne mesure que 71,7 mm de large. De plus, ce téléphone ne pèse que 173,5 g, ce qui est assez léger pour un téléphone portable actuel. Un « corps » aussi fin et léger avec un design unique de correspondance des couleurs donne au Xiaomi Civi 3 une apparence et une prise en main décentes.

La série Xiaomi Civi s’est toujours concentrée sur sa beauté. Le Xiaomi Civi et le Xiaomi Civi 2 sont des téléphones portables au design exquis qui font preuve d’élégance et de style. Avec leurs profils élégants et minces, ces appareils allient style et fonctionnalités. Les superbes écrans incurvés et les designs sans lunette offrent une expérience visuelle immersive, tandis que les couleurs vives et les matériaux haut de gamme ajoutent une touche de luxe. Les Xiaomi Civi et Xiaomi Civi 2 sont de véritables symboles de la beauté moderne dans le monde de la téléphonie mobile. D’après les rapports jusqu’à présent, le Xiaomi Civi 3 poursuivra le style de conception de la série Civi. Ce sera cool de voir un élégant Xiaomi 3 lancé dans quelques jours.

Lu Weibing: Civi 3 est d’une grande importance pour les téléphones Xiaomi

Après l’annonce de la date de lancement et de l’apparition du Xiaomi Civi 3, d’autres informations sur cet appareil ont suivi. Nous avons déjà des informations officielles sur la finesse et le poids de cet appareil. Peu de temps après l’annonce officielle, Lu Weibing, un partenaire du groupe Xiaomi, a expliqué pourquoi Xiaomi avait insisté pour créer la série Civi. Il a également expliqué comment le Xiaomi Civi 3 inaugure « l’aube des nouveaux téléphones mobiles à la mode ».

Lu Weibing a déclaré que pour la série Civi, Civi 3 est une étape clé vers un changement qualitatif après trois générations d’exploration. Il est également d’une grande importance pour l’activité de téléphonie mobile de l’ensemble du groupe Xiaomi. Il pense que ce sera une bonne étape pour Xiaomi pour diriger et remodeler sa marque. La dernière pièce du puzzle pour l’évolution détaillée de sa gamme de produits de téléphonie mobile.

Selon Lu Weibing, le « nouveau téléphone mobile à la mode » selon Xiaomi doit avoir trois points. Les trois points sont :

Design tendance leader esthétique

Performances de portrait réalistes et magnifiques

Expérience de performance puissante

Ce sont aussi la « trinité des nouveaux mobiles tendances » définie par Xiaomi Civi.

En termes de spécifications complètes, il n’y a pas d’informations officielles, juste des rumeurs et des spéculations. Une caractéristique intéressante est le manque d’angles morts 5G que le nouvel appareil apportera avec sa fonction d’itinérance inter-réseaux 5G.

Xiaomi Civi 3 avant première exposition

Puisqu’il ne reste que 3 jours avant la sortie, Xiaomi Civi 3 est peut-être celui qui a le moins de temps de préchauffage parmi les téléphones Xiaomi. Cela indique également que l’officiel accélérera le rythme d’échauffement de Xiaomi Civi 3. C’est probablement la raison pour laquelle nous obtenons autant d’informations officielles sur cet appareil en une journée. À l’heure actuelle, la conception de l’apparence de Xiaomi Civi 3 a été annoncée. Il adopte la même correspondance des couleurs et la même conception à deux couleurs. Cet appareil a quatre couleurs, dont le violet rose, le vert menthe, l’or et le gris.

Il convient de mentionner que dans la vidéo d’échauffement officielle, l’avant de Xiaomi Civi 3 a été exposé pour la première fois. Le Xiaomi Civi 3 sera livré avec un design d’écran de pilule. La double caméra frontale de Xiaomi Civi 3 peut apporter un reflex numérique – comme le flou de portrait, la vidéo de portrait atmosphérique, la beauté vidéo fine 3D et d’autres fonctions.

De plus, on peut voir sur la vidéo que le Xiaomi Civi 3 est livré avec un écran incurvé à l’avant. De plus, la coque arrière incurvée fait écho à l’écran. Le haut du téléphone est un émetteur infrarouge. Lu Weibing a déclaré que pour la série Civi, Civi 3 est une étape clé vers un changement qualitatif. C’est la dernière pièce du puzzle pour l’évolution détaillée de la gamme de produits de téléphonie mobile de Xiaomi.

