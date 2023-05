Instagram en panne aujourd’hui, l’appli ne marche pas : que se passe-t-il ?

Les premiers rapports en Italie sont arrivés après minuit. En quelques minutes, ils sont devenus des milliers. Pour le moment, il n’y a eu aucune communication officielle de la part de l’entreprise. Il n’est pas clair si le blocage est lié à un problème de serveur ou à une mise à jour.

Le problème touche le monde entier. À partir de minuit entre le 21 et le 22 mai (heure italienne), Instagram a cessé de fonctionner. Le bloc est complet. Je ne peux pas publier de contenu, je ne peux pas actualiser le flux pour voir le contenu des autres utilisateurs et je ne peux pas accéder aux nouveaux messages. Sur le portail Downdetector.it, le pic des rapports commence exactement après minuit et a grimpé à plus de 26 000 rapports. Après 00h20, le nombre d’alertes a commencé à baisser, mais restait toujours dans les milliers.

Selon les proportions de ce portail, nous parlons d’un chiffre très élevé. Si autant de personnes ont envoyé un signalement du blocage, c’est que la panne d’Instagram est structurelle : l’appli ne fonctionne plus. Ce n’est pas un problème de réseau local. Mais pas seulement. En regardant Downdetector.com, la version internationale du portail, vous pouvez voir comment le duvet est répandu dans le monde entier.

DOWNDETECTOR.IT | Données de rapport de bloc Instagram

Pourquoi Instagram ne fonctionne pas

Le duvet pour le moment ne semble concerner qu’Instagram. L’application fait partie du groupe Meta, dirigé par Mark Zuckerberg. Dans le passé, il arrivait que certaines pannes soient si structurelles qu’elles impliquaient toutes les plateformes développées par Meta, donc aussi Facebook et WhatsApp. En regardant les données de Downdetector.it, on peut voir que des pics de dysfonctionnements ont également été enregistrés pour Facebook et WhatsApp, toujours après minuit en Italie. En vérifiant attentivement les données, cependant, nous pouvons dire qu’à l’heure actuelle, ces chiffres ne sont pas encore pertinents : les rapports pour ces deux applications ne sont que de quelques dizaines. Pour le moment, il n’y a toujours pas de communications officielles de la société, il n’est pas clair s’il s’agit d’un problème lié aux serveurs ou simplement d’une mise à jour qui a provoqué un blocage des activités.

