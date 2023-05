NVIDIA est-il désormais un stock de logiciels ? L’avantage concurrentiel de CUDA

La vue d’ensemble : le monde est devenu fou pour l’IA. Mis à part ce que les derniers modèles d’IA sont réellement bons, il n’est pas surprenant que les investisseurs recherchent des actions avec une « exposition à l’IA ». Malheureusement, cela s’avère être une liste assez courte pour le moment, et en haut de cette liste se trouve NVIDIA.

NVIDIA a largement conquis tout le marché des puces utilisées pour la formation des modèles d’IA et fonctionne également bien avec les puces pour l’inférence. La société est stratégiquement bien positionnée, ce qui se reflète dans le cours de son action, qui se négocie actuellement à 167x les bénéfices des douze derniers mois et 67 fois le BPA estimé de cette année. Ce sont des multiples importants qui peuvent faire réfléchir de nombreux investisseurs.

Note de l’éditeur:

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Bien que NVIDIA soit incontestablement le leader du nouveau marché le plus en vogue et qu’il n’y ait aucun signe que quiconque remette en question sa domination, il est important de noter que la société a connu des fluctuations d’expansion / de ralentissement tout au long de ses 40 ans d’histoire. Bien que leur PDG ait fait un travail incroyable pour les amener à ce point, combinant une compréhension technique approfondie, un esprit stratégique aiguisé et l’éloquence pour convaincre les autres de leur vision, la rue est souvent devenue surexcitée par leurs chiffres, souvent juste avant un inventaire majeur. correction. Il n’y a actuellement aucun signe de ralentissement, mais, pour le dire poliment, NVIDIA a parfois du mal à prévoir avec précision ses marchés finaux et à communiquer efficacement ses attentes au marché.

Alors que vaut NVIDIA ?

Une grande partie de la déconnexion actuelle est que, pour la première fois, la forte position de NVIDIA sur le marché repose davantage sur le logiciel que sur le hardware. Pendant des années, la société a dû rivaliser avec AMD pour le leadership dans la course aux alimentations et vitesses GPU. NVIDIA est sorti vainqueur de la plupart de ces concours, mais il y avait toujours de la concurrence pour les défier. Le marché de l’IA est différent. NVIDIA a maintenu son avance grâce à son logiciel CUDA. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un système d’exploitation en soi, l’omniprésence de CUDA et sa relative facilité d’utilisation en ont fait la couche logicielle commune de facto pour les logiciels d’IA qui rencontrent le silicium.

AMD n’a jamais rien eu pour rivaliser avec CUDA, et d’après ce que nous pouvons dire, ils n’essaient même pas. Bien qu’il existe des bibliothèques de logiciels qui tentent de remplacer NVIDIA, celles-ci sont détenues ou largement prises en charge par des éditeurs de logiciels qui ne se soucient pas suffisamment des subtilités des micrologiciels GPU pour créer une véritable alternative. Peut-être que quelques années de quasi-monopole pourraient changer cela, mais actuellement, rien ne semble se profiler à l’horizon.

Considérant les logiciels de NVIDIA comme leur véritable avantage concurrentiel, doivent-ils être considérés comme un éditeur de logiciels ? Cette idée peut sembler légèrement farfelue, mais mérite d’être considérée. Nous avons effectué des comparaisons approximatives pour les actions de NVIDIA, qui sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Cours de l’action (5.8.23) FY1 EPS FY2 EPS PE de l’exercice 1 FY2 PE NVDA 291.51 4.53 6.05 64,4x 48,2x AMD 95.04 2,55 3,66 37,3x 26,0x COMQ 108.31 8.38 9,77 12,9x 11.1x LMRV 41.01 1.52 2.3 27,0x 17,8x GRC 197,9 6.36 7,92 31,1x 25,0x MSFT 308,65 9,67 10.92 31,9x 28,3x ADBE 344.06 13.83 15.7 24,9x 21,9x NEIGE 160.42 0,6 1.01 267,4x 158,8x DDOG 78,54 1.18 1,56 66,6x 50,3x AAPL 173,5 5.32 5,85 32,6x 29,7x

NVIDIA se négocie déjà à plus du double de la valeur de ses pairs semi-conducteurs à grande capitalisation. Il comporte également une prime importante par rapport aux sociétés de logiciels établies à grande capitalisation comme Microsoft, Salesforce et Adobe. Le groupe comparable le plus proche serait les nouvelles sociétés de logiciels à forte croissance comme Snowflake et Datadog. C’est un groupe de pairs impressionnant.

Alors que Street s’attend à ce que les revenus de NVIDIA doublent au cours des deux prochaines années, les revenus de Snowflake devraient doubler en un an seulement. Si NVIDIA s’échangeait au multiple de Snowflake, l’action vaudrait environ 600 $, soit plus du double de son prix actuel de 291 $. Le fait que nous envisagions même une entreprise comme Snowflake dans cette discussion est une raison suffisante pour soulever de sérieuses questions sur la valorisation de NVIDIA.

Une autre façon de penser à NVIDIA consiste à le comparer à des entreprises qui monétisent leur logiciel unique grâce à la vente de hardware, comme Apple. Certains peuvent affirmer que les deux sociétés sont très différentes, mais conceptuellement, elles partagent le point commun des prix du hardware avec la différenciation des logiciels. Cependant, même Apple se négocie avec une remise de près de 40 % par rapport à NVIDIA.

Même si nous pensons que NVIDIA fonctionne incroyablement bien, il est difficile de se sentir à l’aise avec le cours actuel de l’action.

