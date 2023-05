Les lits superposés arrivent sur les vols directs : combien coûte maintenant de dormir en haute altitude

Les passagers d’Air New Zealand pourront réserver des couchettes jusqu’à quatre heures à partir de septembre 2024. Le premier test aura lieu sur la route de New York à Auckland.

A mi-chemin entre les chenils de Star Trek et ceux d’un Interrail de Berlin à Paris. On s’imagine allongé sur un lit à 1000 mètres suspendu dans les airs depuis les années 1930, même pas 100 ans se sont écoulés et dormir en vol sera possible. En septembre 2024, Skynest fera ses débuts, la première zone de couchage d’Air New Zealand pour se reposer tout en volant d’un aéroport à un autre. Il n’est pas né par hasard en Nouvelle-Zélande, un pays qui, compte tenu de sa position géographique, est contraint de parcourir des distances particulièrement longues.

La compagnie aérienne travaille depuis un certain temps pour permettre à ses passagers de se reposer pendant le voyage. Il a fait ses débuts Skycouch en 2010, une offre pour réserver trois sièges convertibles adjacents dans un lit de camp avec un matelas conçu pour s’adapter aux sièges, et maintenant il a lancé ses nouveaux Dreamliners avec les lits superposés enveloppés dans une lumière violette futuriste. Les couchettes seront un service supplémentaire, en plus du coût du billet, vous devrez donc payer un supplément après avoir réservé la cabine de couchage. Le prix fluctuera entre 250 et 380 dollars.

Les niches d’altitude pour dormir en vol

La possibilité de dormir dans l’avion dépendra du trajet et des escales. La compagnie a choisi de faire l’un des tests sur la route de New York à Auckland, parmi les vols les plus longs au monde, 17 heures. Ils sont exclus du prix du billet et les cabines peuvent être louées pour quatre heures. « La compagnie aérienne a fait pas mal de recherches sur les cycles de sommeil. Un cycle de sommeil typique est d’environ 90 minutes, donc une session de quatre heures donne aux clients la possibilité de se détendre, de s’endormir et de se réveiller », a expliqué un représentant d’Air New Zealand à CNN Travel. « Que les passagers achètent un billet en Premium Economy ou Economy , ils ont la possibilité d’acheter une période de temps pour utiliser le Skynest », a expliqué la société au Washington Post.

La cabine sera également équipée d’un chargeur USB, d’une liseuse, de draps, de couvertures, d’un oreiller et de bouchons d’oreilles pour bloquer le bruit de l’avion en vol. Ensuite il y aura des ceintures de sécurité pour que les lits respectent le protocole de vol. « Nous nous sommes concentrés sur le sommeil, le confort et le bien-être car nous savons à quel point il est important pour nos clients d’arriver bien reposés », a déclaré l’an dernier le PDG d’Air New Zealand, Greg Foran. « Qu’ils se rendent directement à une réunion ou à leur premier hotspot de vacances, ils veulent être immédiatement opérationnels. » Il commencera par six capsules pour dormir dans l’avion, les lits seront des lits superposés et la zone de couchage, positionnée entre les cabines Economy et Premium Economy, n’est pas destinée à être partagée. La compagnie aérienne a expliqué qu’il devra être utilisé individuellement. « Il est conçu comme un lit dans lequel vous entrez pendant un vol », a déclaré Mike Tod, directeur du marketing et de la clientèle de la société. « Vous aurez toujours votre propre siège séparé pour l’autre étape du vol. »

Comment les avions se transforment

L’industrie investit depuis des années pour permettre aux passagers de dormir en vol. « Notre vaste processus de recherche et de conception de cinq ans et 170 000 heures a abouti à un produit qui, nous en sommes convaincus, révolutionnera l’expérience de vol des passagers en classe économique », a déclaré Leanne Geraghty, chef de la clientèle et des ventes chez Air New Zealand sur CNN. « Avec le lancement de Skynest, nous remplissons notre engagement d’offrir le choix, ainsi que la meilleure expérience possible à nos passagers, et de continuer à innover et à montrer la voie dans l’industrie aéronautique. » La compagnie aérienne rénove déjà plusieurs Boeing 787 pour créer de nouveaux espaces de couchage.

En réalité, les compagnies aériennes tentent de transformer l’expérience de vol. Par exemple, Collins Aerospace avait annoncé le lancement d’une « zone sociale en libre-service », un espace bar où l’on peut boire, manger et socialiser pendant le vol. Le projet comprenait un salon, une salle de conférence, un espace de soins médicaux et un espace pour les enfants et la famille, construit sur le pont inférieur des avions Airbus. Toutes les initiatives visant à changer l’expérience de vol n’ont pas été couronnées de succès. En 2012, par exemple, Ryanair avait proposé un plancher pour les billets debout, des mains courantes similaires à celles du métro auraient été installées à la place des sièges dans les avions. Cependant, le projet a été rejeté par les régulateurs.

