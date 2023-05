Google Contacts ajoute une fonctionnalité Facebook clé

Dans le monde trépidant d’aujourd’hui, il peut être facile de perdre le contact avec les amis et les membres de la famille. Avec tant de choses, il peut être difficile de se souvenir des dates importantes, telles que les anniversaires, les anniversaires et autres occasions spéciales. Heureusement, la technologie nous a fourni des outils qui peuvent nous aider à garder une trace de ces dates importantes. L’un de ces outils est l’application Contacts, qui est souvent négligée mais qui possède de nombreuses fonctionnalités utiles qui peuvent nous aider à rester en contact avec nos proches.

Google Contacts ajoute l’une des fonctionnalités les plus importantes de Facebook

Traditionnellement, l’application Contacts a été utilisée pour stocker des numéros de téléphone, mais elle peut faire bien plus. Avec la dernière mise à jour de Google, les utilisateurs peuvent désormais ajouter l’anniversaire d’un contact ou d’autres dates importantes directement depuis l’application. Cette nouvelle fonctionnalité fait partie des efforts de Google pour permettre aux utilisateurs de rester plus facilement en contact avec leurs amis et les membres de leur famille.

La fonctionnalité de rappel d’anniversaire est désormais disponible dans le monde entier et est intégrée au reste de l’écosystème Google. Cela indique qu’il profite non seulement à l’application Contacts, mais également à d’autres applications et services Google. Par exemple, si vous ajoutez l’anniversaire d’un ami à votre application Contacts, vous recevrez une notification dans votre agenda Google à la date de son anniversaire. Cela permet de se souvenir beaucoup plus facilement des dates importantes et de rester en contact avec vos proches.

Pour ajouter un anniversaire ou une autre date importante à un contact, tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application Contacts et d’accéder à l’onglet du milieu appelé « En vedette » en bas de la page. Ici, vous verrez une surbrillance qui indique que la nouvelle fonctionnalité est déjà activée. Cliquez sur l’option et choisissez l’icône du gâteau d’anniversaire pour ajouter la date. Alternativement, vous pouvez cliquer sur un contact, cliquer sur l’icône en forme de crayon pour modifier et ajouter les informations.

Une fois que vous avez ajouté un anniversaire, vous pouvez activer une notification d’anniversaire. Pour activer les notifications, cliquez sur le contact avec ces informations et cliquez sur l’icône à trois points en haut à droite. L’option « Ajouter une notification d’anniversaire » apparaîtra dans le menu déroulant. Sélectionnez-le et vous recevrez un avis indiquant que les rappels doivent être activés. Directement, vous pouvez accéder aux paramètres de contact et activer les notifications.

Tirez le meilleur parti de Google Contacts

Même si vous ajoutez plusieurs anniversaires, les notifications ne concerneront que les contacts pour lesquels vous avez activé manuellement les notifications. Cela indique que vous ne serez pas bombardé de notifications pour chaque contact de votre liste, mais uniquement pour ceux qui sont les plus importants pour vous.

Outre le facteur de commodité, l’écosystème de Google bénéficiera également de cette fonctionnalité. Les contacts liront si vous avez envoyé un message d’accueil dans l’application SMs et vous demanderont si vous souhaitez ajouter automatiquement l’anniversaire. C’est une fonctionnalité qui n’a pas encore été déployée, mais c’est quelque chose à attendre avec impatience.

L’application Contacts ne sert pas uniquement à stocker des numéros de téléphone ; c’est un outil puissant pour rester en contact avec vos proches. En ajoutant leurs dates importantes, vous n’oublierez plus jamais leurs anniversaires. L’application est également incroyablement facile à utiliser et la nouvelle fonctionnalité est un ajout bienvenu.

Dans l’ensemble, l’application Contacts est un outil précieux qui peut vous aider à rester en contact avec vos amis et les membres de votre famille. En ajoutant leurs anniversaires et autres dates importantes, vous n’oublierez jamais de leur envoyer un message ou de les appeler lors de leur journée spéciale. La nouvelle fonctionnalité de Google change la donne, facilitant plus que jamais l’ajout de dates importantes à vos contacts et la réception de notifications lorsque ces dates arrivent.

Les anniversaires sont maintenant dans l’application Google Contacts

Bien que le facteur de commodité soit certainement un avantage majeur de cette nouvelle fonctionnalité, il convient également de noter qu’elle fait partie d’un effort plus large de Google pour permettre aux utilisateurs de rester plus facilement en contact avec leurs proches. Avec tant de distractions et de priorités concurrentes dans nos vies, il peut être difficile de se rappeler de tendre la main aux personnes qui comptent le plus pour nous. Cependant, la technologie peut aider à combler ce fossé et nous garder connectés même lorsque nous sommes occupés ou éloignés.

La technologie est un outil, nous devons l’utiliser à bon escient. L’application Contacts peut nous aider à rester connectés. Cependant, les interactions en face à face sont toujours importantes. Nous devrions leur accorder du temps. Nous devons faire des efforts pour maintenir nos relations.

Voici quelques conseils supplémentaires pour l’utilisation de Google Contacts :

Vous pouvez ajouter des photos à vos contacts pour vous aider à vous souvenir de qui ils sont.

Vous pouvez ajouter des notes à vos contacts pour stocker des informations supplémentaires à leur sujet, telles que leur fonction, leur adresse ou leur couleur préférée.

Vous pouvez regrouper vos contacts dans des listes, telles que « Famille », « Amis » ou « Travail ».

Vous pouvez exporter vos contacts dans un fichier afin de pouvoir les sauvegarder ou les partager avec d’autres.

Google Contacts est un service gratuit, il n’y a donc aucune raison de ne pas l’utiliser. Essayez-le aujourd’hui et voyez comment il peut vous aider à rester organisé et connecté.

En conclusion, la nouvelle fonctionnalité de Google est un excellent ajout à l’application Contacts. Cela permet de rester plus facilement en contact avec des personnes importantes. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité et d’autres pour améliorer vos relations. La technologie peut vous aider à rester connecté même lorsque vous ne pouvez pas être physiquement présent. Ajoutez des anniversaires et des dates importantes à votre application Contacts. N’oubliez pas de tendre la main à vos proches lors de leur journée spéciale.

