iOS 16.5 : vaut-il la peine d’être mis à jour ?

Apple a publié iOS 16.5, qui promet d’apporter une foule de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour de sécurité critiques aux iPhones. Cet article examinera de plus près tout ce que vous devez savoir sur cette mise à jour.

Tout d’abord, il est important de noter qu’iOS 16.5 est disponible pour tous les appareils compatibles iOS 16. Il comprend l’iPhone 8, l’iPhone X et les modèles plus récents. Si vous ne recevez pas de notification de mise à jour, vous pouvez déclencher manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Cependant, si vous utilisez un logiciel bêta plus récent, vous devez désinscrire votre appareil, puis les mises à jour publiées publiquement apparaîtront.

iOS 16.5 : la mise à jour de sécurité la plus importante pour iPhone et iPad

L’une des plus grandes plaintes concernant iOS 16.5 jusqu’à présent est qu’il ne parvient pas à corriger les bugs en cours. Cela inclut le problème de longue date du centre de notification où des problèmes graphiques empêchent les notifications d’être vues. Il existe également des rapports isolés de problèmes de carte SIM, Apple Music ne jouant pas et certains bugs de connexion AirPod. Cependant, il n’y a pas de problèmes généralisés à ce stade.

iOS 16.5 a de nouvelles fonctionnalités. Il comprend un fond d’écran Pride Celebration pour l’écran de verrouillage afin d’honorer la communauté LGBTQ +. L’onglet Sport d’Apple News permet d’accéder facilement aux histoires, aux scores, aux classements et plus encore pour les équipes et les ligues que vous suivez. Les fiches de score et de match de My Sports dans Apple News vous amènent directement aux pages de match. Vous pouvez y trouver des détails supplémentaires sur des matchs spécifiques. Spotlight peut cesser de répondre, mais la mise à jour résout ce problème. De plus, la mise à jour résout les problèmes où les podcasts dans CarPlay peuvent ne pas charger de contenu et les paramètres de temps d’écran peuvent se réinitialiser ou ne pas se synchroniser sur tous les appareils. Cependant, l’objectif principal de la mise à jour est la sécurité. Bien que ces fonctionnalités puissent sembler mineures, la principale préoccupation de la mise à jour est la sécurité.

La page de sécurité iOS 16.5 d’Apple révèle que la mise à jour comprend 39 correctifs de sécurité, soit le plus grand nombre de correctifs de sécurité publiés par Apple ces dernières années. Parmi ces correctifs figurent trois failles critiques Zero Day qui affectent WebKit. C’est le moteur du navigateur Web Safari. Apple reconnaît que ces vulnérabilités « ont peut-être été activement exploitées » avant que l’entreprise ne puisse fournir un correctif. De plus, des vulnérabilités étaient disponibles dans les photos, les raccourcis, Siri, la téléphonie, l’application TV, la météo et le WiFi, entre autres.

iOS 16.5 : la mise à jour de sécurité la plus importante pour iPhone et iPad

Compte tenu de la nature critique de ces correctifs de sécurité, les utilisateurs doivent effectuer la mise à jour vers iOS 16.5 dès que possible. Il s’agit de la mise à jour de sécurité iPhone et iPad la plus importante de l’histoire récente. Et il est essentiel de mettre la sécurité en premier et de mettre à niveau.

Pour ceux qui préfèrent attendre, il est important de noter qu’Apple peut publier un autre correctif de bug sous la forme d’iOS 16.5.1 pour résoudre certains des bugs de longue date dans iOS 16. De plus, Apple peut publier iOS 15.7.6 pour appareils plus anciens dans un futur proche. Il convient également de noter qu’Apple dévoilera iOS 17 à la WWC le 5 juin. Et nous nous attendons à ce qu’il inclue une refonte majeure du centre de contrôle et de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité. Il inclura la possibilité d’imiter la voix d’un utilisateur avec seulement 15 minutes de formation.

En conclusion, Apple iOS 16.5 est une version importante qui contient des mises à jour de sécurité critiques et de nouvelles fonctionnalités. Bien qu’il y ait des bugs en cours et des rapports isolés de problèmes, aucun problème généralisé n’a été signalé à ce stade. Les nouvelles fonctionnalités ne sont peut-être pas révolutionnaires, mais les correctifs de sécurité en font la mise à jour de sécurité iPhone et iPad la plus importante de mémoire récente. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de mettre à jour iOS 16.5 dès que possible pour faire passer leur sécurité en premier. Pour ceux qui préfèrent attendre, il est important de rester à jour et de protéger votre appareil.

