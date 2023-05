Les SMs par satellite de l’iPhone 14 conduisent les sauveteurs à un groupe d’adolescents bloqués dans le canyon de Santa Paula

La fonction SOS d’urgence par satellite d’Apple est une fois de plus venue à la rescousse d’un groupe de randonneurs bloqués et portés disparus. Selon l’équipe de recherche et de sauvetage d’Upper Ojai dans le comté de Ventura, en Californie, un groupe de 10 randonneurs disparus s’est tourné vers les fonctionnalités de communication par satellite de l’iPhone 14 pour contacter les premiers intervenants, notamment en partageant leur position.

Le sauvetage a eu lieu le vendredi 12 mai dernier. Le groupe de 10 adolescents, tous âgés de 16 à 18 ans, se trouvait à environ quatre milles dans le canyon de Santa Paula. Ils marchaient depuis environ trois heures lorsqu’ils se sont retrouvés perdus et bloqués dans la zone « Dernière chance » du canyon.

Selon les responsables, le groupe n’était «pas préparé pour la randonnée» et n’avait pas apporté de nourriture, d’eau, de lampes de poche et d’autres fournitures nécessaires pour ce type de randonnée. Tel que rapporté par NBC News, l’adjoint du shérif du comté de Ventura, Mackenzie Spears, a déclaré que la plupart des membres du groupe portaient des t-shirts et des shorts. Le groupe a été contraint de « se précipiter » à de nombreux endroits tout au long de la randonnée alors qu’il rencontrait « de multiples traversées d’eau ».

Lorsqu’ils se sont retrouvés perdus quatre milles sur le sentier, le groupe a tenté de contacter les premiers intervenants pour demander de l’aide, mais ils ont réalisé qu’ils n’avaient aucun service mobile. L’un des membres du groupe, cependant, avait un iPhone 14 avec la nouvelle fonction SOS d’urgence via satellite d’Apple.

Le groupe a ensuite pu communiquer avec les premiers intervenants par SMs. Ils ont partagé leur emplacement et d’autres détails de leur situation. Les SMs ont été reçus vers 20 heures vendredi et les équipes de recherche et de sauvetage ont été dépêchées à 20h30.

L’équipe a parcouru quatre miles de profondeur dans le canyon et a localisé les 10 randonneurs manquants à 23h15. Ils ont fourni au groupe de l’eau, de la nourriture et du matériel d’éclairage. Ensemble, ils ont fait le chemin du retour et les adolescents ont retrouvé leurs familles et leurs tuteurs. Personne dans le groupe n’a eu besoin de soins médicaux.

« C’était notre première chance d’interfacer avec la nouvelle technologie iPhone, et cela change la donne », a déclaré Bill Slaughter de l’équipe de recherche et de sauvetage du comté de Ventura. L’équipe est entièrement composée de bénévoles et consacre en moyenne 4 000 heures par an à des recherches, des sauvetages, des formations et des événements publics. Selon le groupe, le sauvetage de la semaine dernière était le « plus grand groupe que nous ayons secouru depuis un moment ».

Le SOS d’urgence d’Apple par satellite est disponible sur tous les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro. La fonctionnalité est disponible dans 14 pays : les États-Unis, le Royaume-Unis, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

