Android 14 vous permet de faire glisser et déposer des fichiers et du texte entre les applications

La version finale d’Android 14 est encore dans des mois. Mais la bonne nouvelle est que nous avons commencé à obtenir de plus en plus de détails intéressants à ce sujet. Maintenant, bien qu’Android offrait auparavant un haut niveau de flexibilité en termes de multitâche, il lui manquait une fonctionnalité cruciale d’iOS.

C’est-à-dire glisser-déposer des fichiers d’une application à une autre. Eh bien, Nail Sadykov, l’éditeur de la chaîne Google News Telegram, a repéré une toute nouvelle fonctionnalité d’Android 14. Et avec elle en place, le multitâche sur Android sera plus fluide que jamais.

La dernière fonctionnalité d’Android 14 est un rêve devenu réalité pour les multi-tâches

Clou Sadykov a découvert qu’Android 14 offrirait une fonctionnalité qui vous permettrait de glisser-déposer des fichiers entre deux applications en plein écran. Maintenant, à première vue, la fonctionnalité peut vous sembler inutile. Mais lorsque vous partagez un fichier spécifique avec quelqu’un, ne serait-il pas préférable de ne pas fermer une application pour accéder à l’autre ?

Eh bien, la dernière fonctionnalité d’Android 14 offre cette flexibilité. Comme le partage Sadykov, vous pouvez simplement appuyer longuement sur des images, du texte et d’autres fichiers avec un seul doigt pour activer le mécanisme de glisser-déposer. Lorsqu’il est activé, vous pouvez utiliser l’autre doigt pour effectuer des gestes de navigation dans le système. Et lorsque la deuxième application s’ouvre, vous pouvez lâcher le fichier, l’image ou le texte, et il y sera collé.

Le point culminant important ici est que vous n’avez pas besoin d’exécuter les applications en mode écran partagé. Et c’est un avantage majeur pour tous ceux qui ont besoin d’applications en plein écran pour faire leur travail. De plus, il semble qu’Android 14 vous permettra de passer d’une application à l’autre et d’accéder à l’écran d’accueil ou de revenir à l’écran précédent via des gestes de bord. Sur Android 13, le geste de bord vous permet uniquement de revenir en arrière. C’est encore une autre grande fonctionnalité multitâche.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine