Nomad rafraîchit le populaire bracelet Apple Watch Sport Slim avec de nouveaux styles blancs élégants

Il y a un peu plus d’un an, les gens de Nomad ont lancé pour la première fois le nouveau Sport Slim Band pour les utilisateurs d’Apple Watch. Offrant une version plus simplifiée de son offre de silicone signature, la société est maintenant de retour aujourd’hui pour lancer un nouveau coloris. Maintenant disponible dans un style blanc élégant, il y a même des économies de lancement attachées.

Nomad’s Sport Slim Band rafraîchi en couleur blanche

L’une de nos stars tierces préférées sur le marché, Nomad est maintenant disponible avec une nouvelle couleur de son Sport Slim Band. Maintenant à mi-chemin du règne de l’Apple Watch Series 8 en tant que dernier portable d’Apple, Nomad vous offre une nouvelle solution pour rafraîchir son look en exploitant une esthétique arctique.

Le nouveau style blanc arrive avec une grande partie de la même construction en caoutchouc fluoroélastomère FKM de qualité supérieure dont nous avons parlé dans notre test pratique original de l’année dernière. Eh bien, dans une nouvelle couleur. Il offre tous les styles Nomad habituels, juste dans une construction plus mince que les modèles précédents que nous avons vus avec des canaux de ventilation supplémentaires pour vous assurer que votre appareil reste confortable sur votre poignet à la fin de la journée comme il l’est lorsque vous le mettez pour la première fois. sur.

Il y a aussi une goupille de fermeture en acier inoxydable personnalisée pour compléter la conception complètement étanche.

La révélation d’aujourd’hui du nouveau Slim Sport Band blanc de Nomad porte à cinq le nombre total de styles d’Apple Watch. Il est rejoint par les offres originales qui ont fait leur apparition en mai 2022, notamment le noir, l’os, le bleu glacier et la sauge.

Le prix cette fois-ci reste également le même. Les styles 45 mm et 41 mm se vendent 60 $ dans le nouveau style blanc, tout comme la palette de couleurs originale lancée auparavant. Bien qu’une promotion de surstock soit déjà en cours depuis les autres modèles de 41 mm, vous donnant une chance de marquer le coloris juste rafraîchi pour 48 $ à la place.

Le nouveau Sport Slim Band de Nomad est compatible avec tous les modèles Apple Watch précédemment publiés. Y compris non seulement la série principale 8 et les appareils portables de plusieurs années, il fonctionne également avec la toute nouvelle Apple Watch Ultra qui vient de faire son apparition l’année dernière également.

Voici ce que Nomad a à dire sur la nouvelle version :

Sport Slim Band est léger sur votre poignet mais conserve la durabilité d’un bracelet plus large. Fabriqué en caoutchouc FKM flexible et conçu avec un mécanisme de fermeture à goupille et repli à profil bas, Sport Slim Band passe facilement de l’entraînement à la journée de travail. Sport Slim Band est fini avec une fermeture à épingle et tuck conçue sur mesure qui est mince et sécurisée. La goupille en acier inoxydable se verrouille à travers le bracelet tandis que l’extrémité arrière est soigneusement rangée contre votre poignet.

