Bonne nouvelle : GTA Trilogy – L’édition définitive pour iPhone est toujours en préparation

Des rumeurs ont circulé à propos de la sortie prochaine de Grand Theft Auto 6. Mais je suis en fait plus excité par autre chose. La trilogie GTA – Definitive Edition sur mobile.

En août 2022, nous avons reçu nos premières nouvelles concernant Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sur mobile. La fenêtre de lancement était prévue avant le 31 mars 2023, mais le temps est évidemment passé. Cela a conduit beaucoup à se demander si la sortie a été annulée en silence. Cependant, il y a encore de l’espoir que nous verrons la trilogie GTA – Definitive Edition sur mobile.

GTA Trilogy – The Definitive Edition pourrait encore arriver sur mobile

Take-Two Interactive a répertorié GTA Trilogy dans sa présentation aux investisseurs comme étant toujours prévu pour une sortie sur mobile. Malheureusement, il n’y a pas eu de nouvelles d’une date de sortie. Au moins, ce n’est pas annulé, non ?

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition est une collection de trois jeux GTA classiques : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas. Les jeux ont été remasterisés avec des graphismes, des commandes et un gameplay mis à jour. Et ils sont désormais disponibles pour jouer sur les consoles modernes depuis novembre 2021.

En tant que fan de cette série, je suis toujours ravi de jouer à GTA Trilogy – The Definitive Edition. Les jeux remasterisés ont fière allure et se jouent sans problème sur ma console PS 5. C’est toujours amusant de jouer aujourd’hui, et je les recommanderais à tous ceux qui aiment les jeux d’action en monde ouvert.

Derniers mots

De même, je suis tout aussi ravi de jouer à la trilogie remasterisée sur mobile. Évidemment, quand ou si elle se lance. Les graphismes et les commandes mis à jour rendront le jeu sur un appareil mobile encore plus amusant. Je suis également curieux de savoir comment les jeux seront adaptés pour les mobiles, car ils ont été initialement conçus pour les consoles et les PC. Mais la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre et de regarder.

