Conseils sur la façon de manipuler la batterie et le chargeur de votre téléphone portable

La batterie d’un téléphone portable est l’une des parties les plus importantes de l’appareil. Selon un récent rapport de Counterpoint Research, plus de 70 % des Indiens sont anxieux lorsque leur batterie est déchargée. De plus, les batteries des téléphones portables, comme les autres gadgets électroniques, perdent leur valeur lorsqu’elles sont mal utilisées. Alors, comment gérons-nous la batterie de notre téléphone portable ? C’est une grande question à laquelle cet article tente de répondre.

Voici quelques conseils qui pourraient nous aider à mieux gérer notre batterie de téléphone portable ainsi que le chargeur.

1. Chargez soigneusement

Il y a eu des avertissements selon lesquels laisser le téléphone portable se décharger complètement et le recharger à chaque fois affectera la durée de vie de la batterie. Cependant, cela n’est vrai que pour les appareils qui utilisent des batteries au nickel-cadmium (Ni-Cd). Au début, les piles rechargeables étaient principalement des piles Ni-Cd composées d’hydroxyde de nickel et de cadmium métallique. Pour le dire simplement, lorsque l’alimentation n’est pas épuisée ou complètement chargée plusieurs fois, la capacité de la batterie «se souviendra» de l’alimentation lors de la charge et de la mise hors tension. Il la considérera alors respectivement comme la valeur maximale et minimale de la puissance, ce qui entraînera la réduction de la capacité de la batterie.

Mais maintenant, les batteries Ni-Cd ne sont plus utilisées en raison de la pollution par les métaux lourds, du poids élevé et de la faible densité énergétique. Elles sont désormais remplacées par des batteries Lithium-ion (Li-ion). Les téléphones portables utilisent principalement des batteries Li-ion. Les précautions pour les batteries Li-ion sont tout le contraire de celles pour les batteries Ni-Cd. Ne surchargez pas la batterie et ne chargez pas et ne déchargez pas à fond à chaque fois. La durée de vie d’une batterie Li-ion est liée au cycle de charge. Chaque fois que la puissance passe de 100 % à 0 %, un cycle est réalisé. Plus il y a de cycles, plus la durée de vie de la batterie diminue.

Ce que les utilisateurs doivent faire, c’est ne jamais laisser la batterie se décharger à 0 % avant de la recharger. De cette façon, empêchez-le de terminer un cycle et économisez la durée de vie de la batterie. Selon des rapports non confirmés, après 250 cycles, la durée de vie d’une batterie Li-ion diminuera considérablement. Après 300 à 500 cycles, la batterie tombera à 80 % de sa capacité d’origine.

2. Branchez correctement le chargeur

De nombreux utilisateurs de téléphones portables pensent qu’il n’existe aucun moyen spécifique de brancher le chargeur sur le téléphone, puis sur une source d’alimentation. Eh bien, il y en a si vous voulez protéger la durée de vie de la batterie de votre téléphone. Connectez-vous d’abord la prise à l’alimentation électrique, puis utilisez-vous le câble de données pour vous connecter au téléphone mobile ? Ou vous connectez d’abord le câble de données au téléphone portable, puis connectez la fiche à l’alimentation électrique ?

La bonne façon est la première. Branchez d’abord le chargeur sur la source d’alimentation avant d’insérer le câble dans le téléphone. Voici pourquoi

La tension utilisée dans la plupart des régions du monde est de 110/120V ou 220/230V. Cependant, la tension des chargeurs de téléphones portables est souvent inférieure à 5V. Lors de la charge des téléphones portables, le chargeur convertit le courant haute tension en courant continu basse tension via un transformateur, puis l’envoie au téléphone portable.

Si le chargeur est déjà connecté au téléphone mobile puis branché sur l’alimentation électrique, le chargeur peut perdre sa capacité d’auto-ajustement, produisant ainsi une surtension. Bien que le temps nécessaire pour que la surtension se produise ne soit que d’un millionième de seconde, cela peut causer beaucoup de dommages à la batterie du téléphone mobile pendant une longue période. Lorsque le chargeur est branché en premier, puis que le téléphone est connecté, ce genre de situation ne se produira presque jamais, à moins que le courant lui-même ne soit pas stable.

3. Débranchez correctement le téléphone

Après la charge, que faut-il débrancher en premier, le téléphone ou le chargeur ? Les utilisateurs doivent d’abord débrancher le téléphone portable car au moment où le chargeur est débranché, un courant instantané inverse sera également généré. Cela accélérera le vieillissement de la batterie.

Le principe semble complexe, mais il n’est pas difficile de retenir le bon ordre de branchement et de débranchement. Vous pouvez essayer de traiter le chargeur, le câble de charge et la prise comme un seul. Lors de la charge, le téléphone portable est « attaché » et lorsqu’il est complètement chargé, le téléphone portable est « jeté ». Cette opération est beaucoup plus sûre.

4. Utilisez les bons chargeurs/câbles

Dans l’utilisation quotidienne des téléphones portables, il existe certaines méthodes de recharge que vous jugez correctes, mais elles ne le sont pas.

un. Mélanger câbles de charge et chargeurs

Il est courant d’acheter un téléphone portable avec un chargeur adapté. Mais depuis quelques années, certaines marques ne donnent plus de chargeurs au nom de la protection de l’environnement. Cela indique que les utilisateurs devront acheter eux-mêmes des chargeurs.

Le prix du chargeur officiel est souvent trop élevé, donc beaucoup de gens choisiront des moins chers. Eh bien, si le câble ne correspond pas, cela pourrait poser un réel problème pour le téléphone mobile. Après avoir utilisé ces chargeurs pendant une courte période, ils peuvent ne pas recharger l’appareil.

Essayez de rechercher la marque habituelle lorsque vous achetez des chargeurs et n’achetez pas de chargeurs contrefaits à bas prix. Après tout, la configuration à l’intérieur des chargeurs contrefaits est vraiment difficile à dire. Il est très probable que le courant et la tension requis par le téléphone mobile ne correspondent pas à ceux du chargeur.

2. Ne chargez pas pendant que vous jouez ?

Certaines personnes pensent que décharger et charger la batterie en même temps affectera la durée de vie. En fait, ce qui affecte vraiment la durée de vie de la batterie, c’est l’augmentation soudaine de la température causée par la charge pendant la lecture. Tout le monde aura cette expérience. Lorsque vous jouez à des jeux ou utilisez une charge rapide, les téléphones portables deviennent parfois chauds.

Le chargement d’un appareil seul provoque également une surchauffe de l’appareil. Cela indique que si vous chargez et jouez, vous doublez l’augmentation de la température du téléphone portable. Cela tuera la batterie. Faire attention!!!

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine