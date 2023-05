Utilisation du téléphone mobile pendant l’enfance liée aux problèmes de santé mentale : rapport

Dans un récent rapport de Sapien Labs, également partagé par l’ancien vice-président de Xiaomi India, Manu Kumar Jain, il est très risqué de donner des téléphones portables aux enfants. Le rapport de Sapien Labs examine comment la possession d’un téléphone mobile à un jeune âge affecte des facteurs tels que l’engagement social, l’estime de soi et les tendances suicidaires. Le rapport est basé sur les données de 27 969 jeunes adultes de la génération Z (âgés de 18 à 24 ans) de 34 pays où le déclin du bien-être mental des jeunes adultes avait commencé avant la pandémie.



Cette étude est très importante car nous constatons souvent qu’un nombre croissant d’enfants possèdent leur propre téléphone portable. Selon Common Sense Media dans un rapport de 2021, les adolescents âgés de 13 à 18 ans passent en moyenne 8,4 heures par jour sur les écrans de divertissement. Par ailleurs, le rapport montre également que les personnes âgées de 8 à 12 ans passent en moyenne 5,3 heures. Ceci, bien sûr, devrait être une préoccupation sérieuse compte tenu de l’effet possible des téléphones portables sur ces enfants.

Selon cette étude, les personnes âgées de 18 à 24 ans qui ont obtenu leur premier téléphone mobile (ou tablette) à un âge plus avancé avaient, en moyenne, une meilleure santé mentale et donc moins de problèmes d’idées suicidaires, de sentiments d’hostilité envers les autres, et un sentiment de séparation de la réalité. Cela suggère un impact cumulatif de l’utilisation du téléphone mobile pendant l’enfance sur les adultes. Le rapport révèle également que cet effet pourrait être pire chez les femmes. Selon le rapport, 60 à 70 % des femmes qui utilisent un téléphone portable avant l’âge de 10 ans ont des problèmes de santé mentale à l’âge adulte. Bien que les hommes ne soient pas immunisés, les cas sont moins nombreux. Environ 45 à 50 % des hommes qui utilisent un téléphone portable avant l’âge de 10 ans sont confrontés à des problèmes similaires à un âge avancé.

L’utilisation du téléphone portable pendant l’enfance est un risque

Le rapport a révélé qu’il y a des améliorations à long terme du bien-être mental pour chaque année de retard dans l’obtention d’un téléphone portable pendant l’enfance. À mesure que l’âge du premier smartphone augmente, la santé mentale déclarée par les jeunes adultes augmente également, évaluée par le quotient de santé mentale (MHQ). Le pourcentage de femmes ayant des problèmes de santé mentale est passé de 74 % pour celles qui ont reçu leur premier téléphone mobile à 6 ans à 46 % pour celles qui l’ont reçu à 18 ans. Chez les hommes, le pourcentage est passé de 42 % à ceux qui ont reçu leur premier téléphone mobile. à 6 ans à 36 % qui l’ont reçu à 18 ans.

L’ensemble de données Sapien Labs provient d’une enquête en cours sur le bien-être mental mondial, ainsi que sur divers facteurs liés au mode de vie et à l’expérience de vie. Il acquiert des données à l’aide d’une évaluation qui couvre 47 éléments couvrant un large éventail de symptômes et d’expériences. L’étude a commencé en 2019, elle ne peut donc pas nous montrer les tendances depuis 2010, mais elle peut nous montrer comment les jeunes adultes se portent aujourd’hui et lier les variations de la santé mentale aujourd’hui aux variations de l’âge du premier téléphone mobile.

Le rapport suggère que les téléphones portables pourraient être responsables d’un déclin continu de la santé mentale des jeunes adultes de 18 à 24 ans. Avant Internet, au moment où quelqu’un avait 18 ans, il aurait passé « 15 000 à 25 000 heures à interagir avec d’autres personnes en face à face ». Cependant, les téléphones portables ont changé cette dynamique et les jeunes qui n’ont pas ces compétences peuvent finir par se détacher de la société et se sentir suicidaires.



Conclusion

Le rapport de Sapien Labs met en évidence la relation possible entre l’utilisation du smartphone dans l’enfance et la santé mentale actuelle. Cela suggère qu’il y a des améliorations à long terme du bien-être mental pour chaque année de retard dans l’obtention d’un smartphone pendant l’enfance. Le rapport a également révélé qu’à mesure que l’âge du premier téléphone mobile augmente, la santé mentale signalée par les jeunes adultes augmente également. L’étude fournit des preuves convaincantes pour les parents qui ont tenu à donner à leur jeune progéniture une fenêtre portative sur le monde.

