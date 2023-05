Le Samsung Galaxy S23 Ultra bénéficiera bientôt du mode portrait 2X

Selon un nouveau rapport, Samsung se prépare à introduire une option de zoom 2x pour l’appareil photo portrait Galaxy S23 Ultra. Ice Universe a été le premier à remarquer la fonctionnalité. Pour ceux qui ne le savent pas, le pronostiqueur a un très bon bilan, en particulier pour les téléphones Samsung. Le détail a été repéré sur un firmware de test exécuté sur le Samsung Galaxy S23 Ultra. Il n’est donc pas encore largement disponible.

Selon le rapport, le mode 2x utilisera un recadrage de 50 MP à partir de l’appareil photo principal de 200 MP – le principal attrait du S23 Ultra de Samsung. Il sera réduit à 12 MP. Le nouveau mode rejoint les options 1x et 3x existantes. Le premier utilise le capteur principal, tandis que le second utilise la caméra 3x native. En gardant à l’esprit que ceux-ci sont d’environ 23 mm et 70 mm, le 2x aurait environ 50 mm. Le résultat serait de meilleurs portraits avec une belle qualité. La fonctionnalité est intéressante car elle offrira une option supplémentaire aux utilisateurs qui souhaitent prendre de superbes portraits.

En fait, le produit phare de Samsung a remporté un combat entre le S23 Ultra, le Xiaomi 13 Ultra et l’Oppo Find X6 Pro. Cela montre à quel point le produit phare est bon dans le département de la caméra.

La mise à jour n’est pas encore disponible, mais le patch de test a une taille d’environ 1,5 Go. Il est en cours de finalisation avec un lancement supposé pour fin mai ou début juin. Outre le nouveau mode portrait 2x, la mise à jour vise également à apporter d’autres améliorations aux appareils photo. À l’heure actuelle, il n’est pas clair si Samsung étendra ou non cette fonctionnalité à d’autres combinés Galaxy. Peut-être que Samsung vise à renforcer encore l’attrait de l’appareil photo du Galaxy S23 Ultra avec cette nouvelle fonctionnalité.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Pour rappel, le Samsung Galaxy S23 Ultra intègre un écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution QHD+ et 1 750 nits de luminosité maximale. Sous le capot, le téléphone dispose de la variante Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy avec jusqu’à 12 Go de RAM et 1 To de stockage. En termes d’optique, il s’agit du premier produit phare de Samsung avec un appareil photo de 200 MP.

Il reçoit également un téléobjectif périscope de 10 MP avec zoom optique 10x. Les autres tireurs sont un téléobjectif 10MP avec zoom 3x et un vivaneau ultra large 12 MP. Le téléphone dispose également d’un jeu de tir de 12 MP pour les selfies et les appels vidéo. Il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 45 W et prend en charge la charge sans fil de 15 W. Le Galaxy S23 Ultra exécute actuellement One UI 5.1 avec Android 13 comme version sous-jacente.

