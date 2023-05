Les premiers détails du nouvel Instagram, donc les textes vont complètement changer l’application

Dès les premières informations, la nouvelle fonction Instagram devrait arriver sur le marché fin juin. Pour le moment, cela n’a pas encore été annoncé par Meta mais malgré cela, un professeur de l’Université de Californie a réussi à publier les premiers détails.

Nom de code Barcelone. Encore plus nommé P92. Selon une série de documents publiés par Lia Haberman, professeur de marketing social et d’influence à l’Université de Californie, Instagram est prêt à présenter l’un des plus grands changements de toute son histoire. Cette fois, la cible est Twitter. Dans sa newsletter ICYMI, Haberman a publié ce qui semble être une capture d’écran d’une nouvelle fonctionnalité Instagram qui pourrait changer l’utilisation de ce réseau social. Pour le moment, aucune confirmation officielle n’est encore arrivée de Meta, la société dirigée par Mark Zuckerberg qui comprend également Instagram.

La slide publiée semble volée dans une présentation interne. Il s’agit d’une application texte, directement connectée à Instagram, qui selon les informations publiées par Haberman devrait porter le nom de code P92. D’autres sources, ce projet s’appelait Barcelone. L’alimentation est complètement différente de ce à quoi nous sommes habitués. Il semble être composé d’éléments tirés à la fois d’Instagram et de Twitter.

Premières impressions de la nouvelle application

Il y a la possibilité d’écrire de petits textes, de laisser des cœurs, de commenter ou de transmettre du contenu. Des images peuvent également être jointes aux textes. Un monde différent d’Instagram, même si on ne sait pas exactement comment il sera connecté. En fait, le P92 est présenté comme « la nouvelle application textuelle d’Instagram pour les conversations ». Il pourrait s’agir d’une nouvelle fonction à laquelle vous pouvez accéder depuis Instagram ou même d’une application à télécharger séparément.

Pour les fans, c’était la même stratégie adoptée par TikTok lorsqu’il a lancé TikTok Now sur les traces de BeReal. Pas exactement le succès social de 2022. Dans la présentation du P92, il se tourne également vers les alternatives Twitter, il semble qu’il soit également compatible avec Mastodon. Toujours selon les informations recueillies par Haberman, l’application devrait arriver sur le marché fin juin.

