DoorDash facture plus les utilisateurs d’iPhone que les utilisateurs d’Android, selon le procès

Les clients de DoorDash à l’origine du procès affirment que la société utilise des «frais de portée étendue» comme moyen de cibler les utilisateurs d’iPhone. Les frais, qui ne sont pas répertoriés sur le site Web de DoorDash, n’ont jamais été directement abordés par DoorDash. Alors que l’hypothèse évidente serait que les frais s’appliquent lorsqu’un client est loin du restaurant où il commande, le procès affirme que ce n’est pas le cas. Selon la plainte, il n’y a pas de rime ni de raison quant au moment où DoorDash facture ces frais.

Le procès affirme également que DoorDash utilise les frais de gamme étendue comme moyen de facturer des frais aux utilisateurs de DashPass. Cependant, l’un des avantages annoncés par DoorDash pour l’abonnement DashPass de 9,99 $ par mois est les frais de livraison de 0,00 $.

« Lors d’un test sur la plate-forme DoorDash, DoorDash a appliqué les frais de gamme étendue à un compte DashPass, mais pas à un compte standard lorsque chaque compte a passé la même commande en même temps au même restaurant pour une livraison au même domicile », procès dit.

D’un autre côté, cependant, le procès indique également que les frais de gamme étendue sont plus souvent facturés aux utilisateurs d’iPhone qu’aux utilisateurs d’Android, qu’ils soient ou non abonnés à DashPass. En moyenne, les utilisateurs d’iPhone paient également des frais de livraison standard plus élevés que les utilisateurs d’Android, sur la base des tests cités par les plaignants.

« DoorDash facture les frais de gamme étendue aux utilisateurs d’iPhone plus souvent qu’aux utilisateurs d’Android et facture davantage les utilisateurs d’iPhone pour la » livraison « (probablement parce que des études révèlent que les utilisateurs d’iPhone gagnent plus) », poursuit le procès. « Ces tactiques ne sont que des prises d’argent. »

Le procès comprend plusieurs captures d’écran qui prétendent montrer que les utilisateurs d’iPhone et les abonnés DashPass paient des frais plus élevés que les utilisateurs d’Android et les non-abonnés.

Comme le démontrent les tests ci-dessus, et sur la base d’informations et de convictions et sous réserve d’une enquête et d’une découverte plus approfondies, DoorDash facture régulièrement les utilisateurs d’iPhone plus que les utilisateurs d’Android pour des raisons totalement indépendantes des coûts de livraison et de service. DoorDash facture probablement plus aux utilisateurs d’iPhone, car des études suggèrent que les utilisateurs d’iPhone gagnent plus d’argent que les utilisateurs d’Android. Dans le cadre de son système de tarification prédatrice, DoorDash conçoit ses frais pour atteindre certains objectifs de revenus sans tenir compte de la nature des frais que DoorDash facture aux consommateurs ou de la manière dont ils sont représentés aux consommateurs. Ces pratiques de facturation sont odieuses.

Le procès a été déposé par Ross Hecox et Reid Hecox devant le tribunal de district américain du Maryland le mois dernier, les plaignants demandant le statut de recours collectif pour le procès. Une version modifiée du procès a été déposée en mai, ajoutant des détails supplémentaires sur l’écart entre les frais facturés aux utilisateurs d’iPhone et aux utilisateurs d’Android.

Au cours des dernières semaines, le procès est devenu viral sur TikTok, faisant pression sur DoorDash pour qu’il réponde. Dans une déclaration à Insider, la société a déclaré que les réclamations dans le procès « sont sans fondement et tout simplement sans fondement » et que les frais sont toujours entièrement divulgués et expliqués aux clients.

« Les affirmations avancées dans la plainte modifiée sont sans fondement et tout simplement sans fondement. Nous veillons à ce que les frais soient divulgués tout au long de l’expérience client, y compris sur la page de chaque restaurant et avant le paiement. Construire cette confiance est essentiel, et c’est pourquoi la majorité des commandes de livraison sur notre plateforme sont passées par des clients fidèles. Nous continuerons à nous efforcer d’améliorer encore le fonctionnement de notre plateforme pour les clients et nous combattrons vigoureusement ces affirmations. »

Le procès comprend une myriade d’autres réclamations, notamment que l’option de livraison «Express» de DoorDash, qui coûte 3 $ de plus, n’a aucune incidence sur le délai de livraison réel de votre commande. « DoorDash n’a pas la capacité de fournir le service express qu’il vend pour les livraisons prioritaires », affirme le procès.

Bien qu’il ait nié les affirmations, DoorDash n’a encore fourni aucune explication pour les écarts de prix pour les utilisateurs d’iPhone et d’Android révélés dans le procès. Il n’a pas non plus précisé à quoi se réfèrent exactement les frais de «gamme de livraison étendue».

