Disney va fermer son attraction Star Wars: Galactic Starcruiser à 2 400 $ par personne après seulement 18 mois

En un mot : Disney a décidé de mettre fin à l’une de ses attractions les plus ambitieuses : Star Wars : Galactic Starcruiser. Le « Halcyon » entame son dernier voyage cet automne. Ne vous embêtez pas à réserver un vol, cependant. Disney sera occupé à traiter avec ceux qui ont des réservations après la date limite.

En 2017, Disney World Orlando a annoncé des plans pour une attraction Star Wars pas comme les autres. Le Star Wars: Galatic Starcruiser est à la fois un hôtel et un parc à thème qui a finalement ouvert ses portes le 1er mars de l’année dernière. Les invités arrivent au dépôt de transport du parc pour embarquer dans une navette qui les emmène de la Terre vers le luxueux Halcyon Starcruiser pour un voyage de deux jours rempli d’aventures dans l’univers Star Wars.

Le dernier voyage de Star Wars: Galatic Starcruiser aura lieu du 28 au 30 septembre. Disney a réservé l’attraction plus loin que cela et contactera les clients ayant réservé après septembre pour reprogrammer ou annuler des voyages. Un porte-parole de Disney s’adressant à USA Today a décrit la fermeture comme mettant fin à une expérience à court terme.

« Star Wars : Galactic Starcruiser est l’un de nos projets les plus créatifs à ce jour et a été salué par nos invités et reconnu pour avoir établi une nouvelle barre en matière d’innovation et de divertissement immersif », a déclaré le représentant. « Cette expérience de boutique haut de gamme nous a donné l’opportunité d’essayer de nouvelles choses sur une plus petite échelle de 100 chambres, et alors que nous nous préparons pour son dernier voyage, nous utiliserons ce que nous avons appris pour créer de futures expériences qui peuvent atteindre plus de nos clients et les supporters. »

Si vous pouvez supporter la grimace des vloggers devant la caméra, vous pouvez réduire toute l’expérience à environ une heure.

Que Disney ait ou non l’intention de construire Star Wars: Galactic Starcruiser en tant qu’attraction temporaire est discutable. Après tout, les structures impliquées dans la mise en scène du spectacle sont toutes en brique et en mortier. Pourquoi se donner la peine et les dépenses de construire des installations permanentes si vous allez le démolir ou le réutiliser en 18 mois ?

Dans les deux cas, il est facile de comprendre pourquoi l’attraction n’était pas durable. Un séjour de deux nuits coûte 4 800 $ pour deux personnes dans une cabine standard (1 200 $/personne/jour). Les familles de quatre personnes pourraient bénéficier d’un rabais important portant le forfait de base à 6 000 $ pour deux nuits. Ainsi, un « voyage » vers les étoiles était et reste hors de portée pour la plupart des clients du parc.

Le prix exorbitant de l’attraction était forcément élevé en raison de ses frais généraux. La société n’a jamais mentionné le nombre d’employés du Galactic Starcruiser, mais il s’agissait probablement de trois chiffres, y compris le personnel en coulisses et en salle. Une bonne partie des travailleurs visibles étaient des acteurs. Si les employés ne cuisinaient pas, ne mélangeaient pas les boissons ou ne servaient pas les clients, ils jouaient probablement un rôle supérieur au salaire minimum de Disney.

Malheureusement, les frais généraux élevés et les prix demandés élevés ont joué en sa défaveur. Une telle dynamique n’est durable que si longtemps avant de manquer de clients. Un voyage suffit à inciter même les fans inconditionnels à dire « j’y suis allé, c’est fait », à la simple suggestion d’un deuxième voyage, laissant des réservations insuffisantes pour couvrir la masse salariale, sans parler de tous les autres coûts d’entretien de l’installation. L’expérience Star Trek sur le toit du Hilton de Las Vegas a subi le même sort, bien qu’elle ait fonctionné pendant dix ans à une fraction du prix.

