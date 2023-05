Apple interdit à ses employés d’utiliser ChatGPT

OpenAI a récemment lancé une nouvelle application ChatGPT pour iPhone. L’outil d’intelligence artificielle est rapidement devenu un moyen populaire de trouver des réponses aux questions les plus complexes. Cependant, de plus en plus d’entreprises interdisent l’utilisation de ChatGPT sur le lieu de travail, et Apple est la dernière entreprise à rejoindre cette tendance.

Apple limite l’utilisation de ChatGPT par ses employés

Apple n’a pas reconnu publiquement l’interdiction d’utiliser ChatGPT ou d’autres plates-formes d’IA génératives au travail. Mais un récent rapport du Wall Street Journal indique que l’entreprise restreint l’accès des employés à ces outils. Apple a envoyé une note interne à son personnel avec le message « Pas d’IA ».

Le géant de la technologie craint que des plateformes d’IA comme ChatGPT ne collectent des données confidentielles auprès des employés. Après tout, ces plateformes collectent des données auprès des utilisateurs pour améliorer leurs modèles linguistiques. Un bug récent a également exposé l’historique de discussion des utilisateurs de ChatGPT à d’autres. ChatGPT a depuis ajouté une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de désactiver leur historique de chat et de ne pas contribuer à la formation du modèle d’IA.

Cependant, rien ne garantit que le texte généré ne sera pas utilisé à mauvais escient. Il en va de même pour les autres informations confidentielles, car les employés pourraient utiliser ChatGPT pour composer des e-mails. En plus de ChatGPT, Apple a également interdit l’utilisation du Copilot de GitHub au travail, qui permet aux développeurs d’automatiser l’écriture de code. Et curieusement, les deux plates-formes appartiennent à Microsoft.

La tendance croissante

Apple n’est pas la seule entreprise à avoir interdit ChatGPT et d’autres plates-formes d’IA au travail. Ces derniers mois, un nombre croissant d’entreprises ont interdit ces plateformes en raison de préoccupations concernant leurs risques potentiels. Voici la liste des entreprises qui ont interdit ChatGPT au travail :

Apple

Banque d’Amérique

Calix

Citigroup

Banque Allemande

Goldman Sachs

JPMorgan Chase

Northrup Grumman

Accenture

Amazone

Verizon

Samsung

Il est probable que cette tendance à interdire les plateformes d’IA se poursuivra à mesure que les entreprises prendront davantage conscience des risques potentiels.

