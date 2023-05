Trio de superbes machines de gravure laser en vente chez GearBerry

Être vraiment créatif à la maison n’a jamais été aussi accessible que de nos jours. Et la technologie joue bien sûr un rôle énorme dans cela, car vous pouvez presque un type industriel du gadget créatif à la maison pour un prix extrêmement abordable. Nous parlons bien sûr principalement des imprimantes 3D, mais nous ne pouvons pas oublier également les machines de gravure laser. Ce ne sont pas seulement des tonnes de matériaux capables de graver, mais ils sont également utiles à des fins de découpe de précision. Et aujourd’hui, nous avons trois modèles de graveurs laser aussi puissants en vente sur la boutique en ligne GearBerry.

Nous devrions d’abord examiner de plus près la boutique en ligne GearBerry elle-même. Parce que si vous magasinez quelque part, vous voulez sûrement en savoir plus sur le vendeur. Les gars de GearBerry sont certainement les experts dans le domaine créatif et leur portefeuille est principalement axé sur les imprimantes 3D et les graveurs laser. Peut-être avec une centrale électrique occasionnelle aussi pour une bonne mesure.

Mais en parlant des graveurs laser, ils ont en stock de nombreux produits de haute qualité de grandes marques comme Anycubic, Ortur, Xtool et autres. Leurs offres visent à être avec un prix plus compétitif et un meilleur service après-vente que la concurrence. Après tout, vous pouvez jeter un œil à leurs réseaux sociaux. Et maintenant, vous pouvez obtenir l’un des graveurs laser GearBerry mis en évidence encore moins cher avec le coupon de réduction de 20 $ gearberry20off. Tout ce que vous avez à faire est de dépenser plus de 50 $ avec eux. Et qu’est-ce qui vaudrait par exemple l’achat ?

Sculpfun S30 Pro Max

Commençons par le plus cher du groupe mis en évidence et jetons un coup d’œil au modèle Sculpfun S30 Pro Max. Qui s’adresse aux esprits créatifs les plus exigeants et offre des fonctionnalités assez puissantes. Après tout, son cadre super robuste et durable peut supporter jusqu’à 50 kg de poids. Plus le grand rail de guidage industriel à axe X. Et avec une grande surface de gravure de 370 × 363 mm, vous disposez de beaucoup d’espace pour travailler. La buse d’assistance d’air haute pression intégrée aide certainement à la coupe et la carte mère d’assistance d’air 32 bits améliorée la contrôle automatiquement.

Le puissant laser quadruple de 20 W sera capable de traiter une large gamme de matériaux, de toutes sortes de bois en via le MDF, le plastique, le cuir, les panneaux de circuits imprimés jusqu’à l’acier inoxydable ou la céramique. Et les performances de coupe ne sont pas loin derrière sur une telle gamme de matériaux. Avec une précision de gravure jusqu’à seulement 0,005 mm, vous pouvez vraiment créer quelque chose de spécial avec des détails et une précision fantastiques.

Et GearBerry ne sera pas non plus déçu par le prix de la machine. Parce qu’avec le coupon de réduction gearberry20off susmentionné, vous réduisez le prix à seulement 779,99 $. C’est bien plus acceptable que le prix de détail officiel du site Web de 919,99 $. En plus de cela, il y a une livraison depuis les entrepôts locaux américains/européens et une livraison hors taxes pour les pays éligibles de la région. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?

Ortur Laser Master 3

Ensuite, nous allons sauter un tout petit peu sur la liste des prix, mais pas beaucoup avec les fonctionnalités. Parce que Ortur Laser Master 3 est toujours un graveur laser extrêmement puissant. Module laser 10 W amélioré avec assistance à air intégrée, il est capable de couper une planche de pin de 10 mm en un seul passage ou même de l’acrylique noir de 30 mm d’épaisseur en plusieurs passages. Pour la gravure proprement dite, il peut également fonctionner à une vitesse ultra rapide de 20 000 mm/min. Et avec le tout nouveau design de la coque de protection des yeux, vous pouvez jeter vos lunettes, car le filtre panoramique filtrera 97 % des rayons UV.

Ortus Laser Master 3 est également une machine très conviviale avec diverses options d’entrée. Allant de la carte TF, USB, Wi-Fi ou même l’application Laser Explorer Professional. Il est également compatible avec une large gamme d’options logicielles de gravure matures telles que LaserGRBL ou Lightburn. Une zone de gravure maximale massive de 400 x 400 mm et de nombreux matériaux pris en charge aident également à construire le boîtier pour acheter celui-ci.

Et vous pouvez à nouveau économiser un peu chez GearBerry avec le coupon gearberry20ff, ramenant le prix final à seulement 679,99 $. Comme le frère précédent, il propose également la livraison à partir d’entrepôts locaux américains/européens et la livraison hors taxes pour les pays éligibles de la région. Déjà convaincu ?

RAYON PLUS LONG5 10W

Dernier point, mais non des moindres, pour ceux qui recherchent la solution la plus abordable. LONGER RAY5 10W conviendra aux utilisateurs débutants et son laser spot compressé de 10W est encore assez puissant. Ainsi, vous pouvez couper une planche de bois de 20 mm d’épaisseur ou une pièce d’acrylique de 30 mm et graver à 10 000 mm/min. De nombreuses mesures de sécurité et de protection sont là pour protéger votre santé et tout aussi bien. La machine est également livrée presque entièrement assemblée et il vous suffit de la terminer rapidement. Et convivial est son deuxième nom avec beaucoup de support logiciel et autres.

Je pense que vous savez où nous allons à nouveau, car le coupon gearberry20off peut également être utilisé pour celui-ci. Et avec lui, le prix chez Gearberry tombe à 389,99 $. Encore une fois également avec la livraison depuis les entrepôts locaux US/EU et la livraison hors taxes pour les pays éligibles de la région. Alors pour lequel allez-vous craquer ?

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine