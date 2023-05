Découvrez le tout nouvel Apple Tysons Corner – le premier Apple Store réinventé [Gallerie]

Toutes les images via Michael Steeber

Apple a officiellement ouvert le store Tysons Corner relocalisé et réinventé aujourd’hui après que des nouvelles ont fait surface au sujet de l’effort au début du mois de mai. Coïncidant avec le 22e anniversaire du premier Apple Store, l’espace présente une toute nouvelle expérience en store avec le retour du Genius Bar, des avenues repensées, des améliorations d’accessibilité, des matériaux plus durables, et plus encore. Découvrez de près grâce à Michael Steeber.

Apple a également publié un communiqué de presse avec une galerie de ses propres images de l’inauguration d’aujourd’hui.

Mon ami et spécialiste de l’histoire et de la vente au détail d’Apple, Michael Steeber, a visité Apple Tysons Corner avant l’ouverture du store au public. Il souligne dans sa couverture merveilleusement détaillée qu’il s’agit bien plus qu’un simple store plus grand avec un nouveau look, Tysons Corner est la « refonte la plus complète de l’expérience Apple Store depuis près d’une décennie » et « démarrera un nouveau chapitre » pour Apple. détail.

Ci-dessus, un changement majeur est le retour d’un Genius Bar dédié et labellisé. Voici comment Michael décrit sa signification :

Le support Genius Bar est fondamental pour l’expérience Apple Store depuis le premier jour, et maintenant Apple crée à nouveau un espace dédié et identifiable dans le store pour que les clients trouvent des solutions. Au nouvel Apple Tysons Corner, le Genius Bar est situé exactement là où il se trouvait dans le premier Apple Store – le coin le plus à droite. Le nouveau bar est aménagé dans une alcôve bordée de crédences en bois fixées aux coulisses. Les comptoirs assis et debout améliorent l’accessibilité. C’est la première fois qu’un Genius Bar physique est installé dans un nouvel Apple Store depuis 2015, date à laquelle Apple a repensé pour la dernière fois l’expérience du store. Même le logo atomique Genius Bar est de retour avec un design mis à jour.

Rejoindre le Genius Bar est un espace dédié et balisé pour Apple Store Pickup :

Parallèlement à la conception en bois du nouveau Genius Bar, Apple a rendu une partie de celui-ci et la plupart de ses tables utilisées pour le service et l’apprentissage plus accessibles en abaissant leur hauteur.

De plus, Michael note que les allées entre les tables sont maintenant plus larges, ce qui améliore l’accessibilité aux fauteuils roulants. Voici un aperçu de la table inférieure et des tabourets pour les sessions Today at Apple :

Les Avenues dans le nouveau store et propre et organisé avec le design en bois.

Et voici ce que Michael appelle une « extension plus immersive » d’Avenues avec une nouvelle zone d’alcôve. Pour l’instant, il s’agit d’un espace Apple Watch Studio dédié et Apple dit qu’il pourrait mettre à jour l’espace au fil du temps pour présenter différents produits.

Un autre choix unique pour le store est la conception du plafond.

Au lieu d’un plafond de caisson lumineux, Apple a créé une nouvelle structure de plafond à déflecteur linéaire conçue en tenant compte de l’acoustique. L’éclairage est placé entre les déflecteurs blancs individuels. Apple affirme que les matériaux et accessoires biogéniques du store ont été choisis pour être respectueux de l’environnement, et un exemplaire de leurs fournisseurs pour ce projet soutient ces affirmations.

Dans ses réflexions finales, Michael dit qu’il est clair à quel point Apple Tysons Corner est différent des photos, « mais je ne saurais trop vous dire à quel point le store est différent. Apple Tysons Corner est tout simplement unique en son genre, même si je m’attends à ce que nous en voyions bientôt d’autres de ce genre.

Pour un aperçu plus approfondi d’Apple Tysons Corner et des commentaires d’experts, rendez-vous sur le site Web de Michael. Et pour voir à quoi ressemblait Tysons Corner lors de son ouverture en 2001, consultez l’incroyable application Apple Store Time Machine de Michael.

