Une exoplanète de la taille de la Terre récemment découverte pourrait regorger de volcans

Pourquoi c’est important : les efforts de la NASA pour observer l’univers ont découvert des planètes toujours plus étranges en dehors du système solaire. Le dernier exemple est similaire à la Terre à certains égards, mais à d’autres, il ressemble plus à Jupiter lune Io. Les scientifiques disent que certaines régions de la surface pourraient abriter de l’eau liquide, un ingrédient important pour la vie.

Le monde rocheux, surnommé LP 791-18 d, orbite autour d’une étoile naine rouge à environ 90 années-lumière de la Terre. Elle est à la fois légèrement plus grande et légèrement plus massive que la Terre, en orbite sur le bord intérieur de la zone habitable de l’étoile, ce qui, selon les astronomes, est la bonne distance de l’étoile pour qu’une planète abrite de l’eau liquide à sa surface.

Cependant, LP 791-18 d est verrouillé en marée sur son étoile mère. Un côté fait toujours face à l’étoile, ce qui la rend probablement trop chaude pour l’eau liquide. L’hémisphère opposé, toujours tourné vers l’extérieur, est recouvert d’une obscurité perpétuelle et probablement beaucoup plus froid.

De plus, la planète pourrait être recouverte de volcans. Le professeur d’astronomie Björn Benneke, qui a supervisé l’étude sur LP 791-18 d et co-écrit les découvertes, a déclaré que les volcans sont probablement ce qui donne à la planète son atmosphère et permet à l’eau de se condenser sur son côté obscur.

L’immense activité volcanique est probablement due aux forces de marée de l’un des voisins de la planète – LP 791-18 c – que les astronomes ont précédemment observées. Les planètes passent très près les unes des autres pendant leurs orbites, mais c est beaucoup plus grand et plus massif à deux fois et demie le volume de la Terre et sept fois sa masse.

Ainsi, la gravité de c tire suffisamment sur d pour déformer considérablement ce dernier, poussant probablement le matériau fondu à la surface. Io, l’une des lunes de Jupiter et l’objet le plus volcaniquement actif du système solaire, subit un phénomène similaire dû aux forces de marée de ses voisins.

L’étude, publiée par des scientifiques de l’Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes de l’Université de Montréal dans l’édition du 17 mai de la revue scientifique Nature, est basée sur certaines des observations finales du télescope spatial Spitzer de la NASA. La mission de Spitzer s’est terminée en janvier 2020.

Les astronomes ont précédemment confirmé leur intention d’observer la planète c avec le télescope spatial James Webb et souhaitent inclure d dans ces observations.

