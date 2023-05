Un nouveau malware Android dangereux infecte des millions d’appareils !

Un nouveau malware Android appelé Guerrilla a été découvert et a infecté des millions d’appareils dans le monde. Le malware vole les informations personnelles des utilisateurs, y compris leurs mots de passe, numéros de carte de crédit et autres données sensibles. Guerrilla peut accéder et voler des données à partir de n’importe quelle application sur l’appareil de l’utilisateur.

Le nouveau malware Android Guerrilla infecte des millions d’appareils

Le groupe d’experts en sécurité Trend Micro est celui qui a détecté cette menace. Le malware est particulièrement dangereux car il peut infecter les appareils même s’ils exécutent les dernières mises à jour de sécurité. En effet, Guerrilla n’infecte pas les appareils via des applications, mais plutôt en modifiant la ROM de l’appareil.

La ROM est le logiciel de base qui s’exécute sur un appareil Android. Il est responsable du chargement du système d’exploitation et de la gestion du matériel de l’appareil. La modification de la ROM est un processus complexe qui nécessite des connaissances et des outils spécialisés.

Ainsi, on pense que Guerrilla a été créé par un groupe de cybercriminels connus pour développer des logiciels malveillants sophistiqués. Les experts estiment que le groupe est actif depuis plusieurs années et est basé en Chine.

Ainsi, ces dernières années, les chercheurs en sécurité ont découvert une série de logiciels malveillants Android très médiatisés, Guerrilla étant le dernier en date. En 2017, un logiciel malveillant appelé Stagefright a infecté 8,9 millions d’appareils dans le monde. Stagefright a pu exploiter une vulnérabilité du système d’exploitation Android pour accéder aux appareils.

De plus, en 2019, un malware appelé Joker a infecté des millions d’appareils dans le monde. Joker a pu voler des informations personnelles aux utilisateurs, y compris leurs mots de passe, numéros de carte de crédit et autres données sensibles.

La découverte de Guerrilla rappelle que les appareils Android sont toujours vulnérables aux attaques de logiciels malveillants. Les utilisateurs doivent faire attention aux applications qu’ils installent et doivent maintenir leurs appareils à jour avec les derniers correctifs de sécurité.

Pays infectés

En suivant les indicateurs à l’aide de Trend Micro Smart Protection Network, le nombre d’appareils infectés est distribué dans le monde entier, car l’acteur de la menace contrôle les appareils dans plus de 180 pays. Les 10 premiers pays touchés :

NOUS Mexique Indonésie Thaïlande Russie Afrique du Sud Inde Angola Philippines Argentine

Appareils infectés

Téléviseurs intelligents

Boîtes de télévision Android

Autres dispositifs d’affichage (par exemple, écrans basés sur Android, systèmes de divertissement)

Montres Android pour enfants

Que faire si vous êtes infecté

Donc, si vous pensez que votre appareil peut être infecté par Guerrilla, il est important d’agir immédiatement. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre :

Sauvegardez vos données. Si votre appareil est infecté, vous risquez de perdre toutes vos données.

Réinitialisez votre appareil aux paramètres d’usine. Cela effacera toutes les données de votre appareil, y compris les logiciels malveillants.

Contactez le fabricant de votre appareil. Ils peuvent être en mesure de vous fournir un support supplémentaire.

Vous pouvez également signaler la guérilla à Google. Pour ce faire, visitez le site Web de Google Play Protect et cliquez sur le bouton « Signaler un logiciel malveillant ».

Comment se protéger des logiciels malveillants

Par ailleurs, vous pouvez faire certaines choses pour vous protéger contre les logiciels malveillants et autres logiciels malveillants Android :

N’installez que des applications provenant de sources fiables. N’installez pas d’applications provenant de stores d’applications tiers ou de sites Web auxquels vous ne faites pas confiance.

Gardez votre appareil à jour avec les derniers correctifs de sécurité. Les mises à jour de sécurité incluent souvent des correctifs pour les vulnérabilités qui peuvent être utilisées par le logiciel malveillant.

Utilisez une application de sécurité. Une application de sécurité peut analyser votre appareil à la recherche de logiciels malveillants et peut aider à protéger votre vie privée.

Faites attention aux informations que vous partagez en ligne. Ne partagez pas vos mots de passe, numéros de carte de crédit ou autres informations sensibles avec des personnes en qui vous n’avez pas confiance.

Ainsi, en suivant ces conseils, vous pouvez contribuer à vous protéger contre les logiciels malveillants et autres logiciels malveillants Android.

