Apple affiche 28 nouveaux postes d’IA en mai, déclare que l’IA générative va « transformer » l’iPhone

Il est apparu hier qu’Apple avait interdit l’utilisation d’outils d’IA comme ChatGPT d’OpenAI, cependant, cela n’indique pas que l’entreprise ne travaille pas avec diligence sur ses propres plans d’IA générative. Au cours des trois premières semaines de mai seulement, Apple a ajouté 28 nouveaux emplois axés sur l’IA en recherchant des ingénieurs seniors, des chercheurs, des chefs de projets spéciaux, etc. En regardant la situation dans son ensemble, l’entreprise dit qu’elle s’attend à ce que l’IA générative « transforme les plates-formes informatiques mobiles d’Apple ».

Repéré par TechCrunch, Apple a vraiment intensifié les rôles ouverts dans l’IA au cours des dernières semaines. Alors qu’Apple embauche toujours et aura perpétuellement un certain nombre d’emplois ouverts dans l’IA avec la taille de l’entreprise – l’ajout de 28 nouvelles ouvertures d’IA au cours des 19 derniers jours, dont un certain nombre mentionnant spécifiquement « l’IA générative », est notable.

Dans l’ensemble, il y a actuellement 88 emplois ouverts chez Apple avec « AI » dans le titre. Plus d’1/3 d’entre eux sont nouveaux ce mois-ci et 48 d’entre eux (plus de 1/2) sont nouveaux en mars 2023. Apple ne reste pas sur la touche en matière d’IA.

Bien que le PDG Tim Cook n’ait bien sûr pas partagé de détails sur ce sur quoi Apple travaille autour de l’IA de nouvelle génération, il a récemment déclaré que l’intelligence artificielle générative « est certainement très intéressante ». Il a poursuivi en disant qu’en ce qui concerne la technologie comme ChatGPT, il y a « un certain nombre de problèmes qui doivent être triés, comme on en parle dans un certain nombre d’endroits différents ».

Mais il a terminé la déclaration avec enthousiasme sur le terrain, affirmant qu’Apple considère l’IA comme « énorme » et continuera d’investir dans les technologies connexes pour ses produits.

Netcost-security.fr a récemment appris qu’Apple testait de nouvelles fonctionnalités de génération de langage naturel pour Siri et les dernières offres d’emploi incluent des rôles qui correspondent à ce travail.

La variété, le nombre et la récence de ces nouvelles listes d’emplois d’IA confirment non seulement le travail d’Apple sur les fonctionnalités d’IA en langage naturel, mais également l’IA générative qui pourrait être appliquée à travers ses plates-formes et services de plusieurs façons.

La plupart des nouveaux emplois en IA sont destinés à des rôles à Cupertino, mais certains sont basés à San Diego, Austin, Seattle et ailleurs.

Quelle importance Apple accorde-t-elle à l’IA générative pour iPhone et iPad ?

Cook n’exagérait pas en considérant l’IA générative comme « énorme », l’une des nouvelles descriptions de poste indique qu’Apple s’attend à ce que l’IA générative « transforme » l’iPhone et l’iPad.

J’ai trouvé cette déclaration dans la description de poste « Visual Generative Modeling Research Engineer » où Apple propose le rôle de rejoindre « un groupe qui façonnera la façon dont les technologies génératives d’intelligence artificielle transformeront les plates-formes informatiques mobiles d’Apple ».

Êtes-vous enthousiasmé par l’IA générative ? Êtes-vous enthousiasmé par la façon dont les dernières avancées dans ce domaine pourraient transformer la façon dont les gens communiquent, créent, se connectent et consomment les médias ? Imaginez maintenant travailler pour faire de cette vision une réalité sur des plateformes mobiles bien-aimées utilisées par des milliards de personnes. C’est l’occasion de rejoindre un groupe central dédié au sein de l’organisation Intelligent System Experience d’Apple, un groupe qui façonnera la façon dont les technologies d’IA génératives transformeront les plates-formes informatiques mobiles d’Apple.

Apple vient de publier d’autres nouveaux emplois AI/ML :

Quant à savoir pourquoi Apple a interdit à au moins certains employés d’utiliser ChatGPT et d’autres outils d’IA similaires, la sécurité et la confidentialité sont les principales raisons. Apple ne veut pas que des informations exclusives soient compromises par des outils tiers.

Dans le même ordre d’idées, OpenAI vient de lancer ChatGPT pour iPhone hier :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :