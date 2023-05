Voici comment installer WhatsApp sur votre smartwatch !

WhatsApp a toujours été une application de messagerie populaire pour les téléphones mobiles, mais ses développeurs ont travaillé dur pour étendre également sa portée à d’autres appareils. Avec la popularité croissante des tablettes et des ordinateurs, WhatsApp a été adapté pour fonctionner parfaitement avec ces appareils et n’importe quel navigateur Web. Et maintenant, l’application a fait un pas de géant en devenant disponible sur les smartwatches en tant qu’application native. Si vous avez un Wear OS avec au minimum la version 3.0, vous pouvez désormais utiliser WhatsApp sur votre smartwatch. Dans cet article, nous vous guiderons tout au long du processus d’installation de WhatsApp sur votre smartwatch Wear OS.

Comment installer WhatsApp sur les montres connectées Wear OS

L’arrivée de l’application WhatsApp pour Wear OS a démontré à quel point un accessoire peut s’améliorer lorsqu’il est indépendant. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’utiliser la messagerie sur la montre et cela fonctionne très bien. Il est devenu possible d’oublier votre téléphone mobile lorsque vous êtes sous un réseau WiFi ou même de quitter la maison sans votre smartphone tant que votre montre Wear OS a accès aux réseaux mobiles.

Bien qu’encore en version bêta, l’application WhatsApp pour Wear OS est entièrement fonctionnelle et sûre à utiliser. L’installation de l’application sur votre smartwatch n’est pas aussi simple que de télécharger un fichier APK et de l’installer. Étant donné que l’appareil cible est une smartwatch, l’installation d’une application dessus n’est pas encore officiellement distribuée. Cela rend les étapes un peu difficiles. Cependant, ce n’est pas compliqué et avec les bons conseils, vous pouvez facilement installer l’application.

Pour utiliser WhatsApp sur votre smartwatch indépendamment, vous devez avoir Wear Installer pour votre mobile Android et votre smartwatch Wear OS 3 connectés au même réseau WiFi que votre appareil mobile. Une fois que vous remplissez ces deux conditions, vous devez télécharger la version bêta de WhatsApp à partir du lien APK Mirror. Téléchargez le fichier sur votre téléphone et suivez les instructions ci-dessous pour installer WhatsApp sur votre smartwatch Wear OS.

Instructions pour installer Whatsapp sur votre smartwatch Wear OS

Tout d’abord, accédez aux paramètres de votre montre et rendez-vous dans « Connexions ». Assurez-vous que le Wi-Fi est activé et entrez le réseau auquel vous êtes connecté. Notez l’adresse IP de votre montre, car vous en aurez besoin plus tard. Revenez à vos paramètres Wear OS, faites défiler jusqu’à « À propos de la montre » et entrez « Infos sur le logiciel ». Cliquez sur « Version du logiciel » jusqu’à ce que les « Options pour les développeurs » soient activées. Ensuite, revenez en arrière et entrez les nouvelles « Options du développeur » et activez « Débogage ADB », « Débogage avec WiFi », et enfin « Débogage sans fil ».

Maintenant, allez sur votre téléphone et entrez dans l’application Wear Installer. Assurez-vous que l’adresse IP est la même que celle de votre montre et cliquez sur « Terminé ». Ensuite, allez dans l’onglet « Custom APK » et choisissez le fichier avec la version bêta de WhatsApp pour les montres que vous avez téléchargée précédemment. Acceptez l’installation depuis le cadran de votre montre et attendez que le processus se termine. Une fois WhatsApp installé, revenez aux options de développement de votre montre et désactivez le débogage pour économiser la batterie.

Maintenant que tout est configuré, il est temps d’effectuer le processus de synchronisation avec votre compte. Ouvrez WhatsApp sur votre smartwatch et suivez les étapes pour ajouter l’appareil à votre compte pour travailler de manière indépendante. Le processus est similaire à celui de WhatsApp Web, par exemple. Une fois installé, vous n’aurez plus besoin de votre téléphone mobile pour accéder aux messages WhatsApp ; vous pouvez les lire à partir de votre smartwatch. Vous pouvez également écrire de nouveaux messages et envoyer des audios, bien que vous ne puissiez pas ouvrir de nouvelles discussions à moins que la conversation n’ait déjà commencé.

Prérequis pour installer WhatsApp sur Wear OS

Avant de pouvoir installer WhatsApp sur votre montre connectée Wear OS, vous devez vous assurer que vous disposez des éléments suivants :

Une montre connectée Wear OS avec une version minimale de 3.0

Un téléphone Android avec une version minimale de 6.0

La dernière version de l’application WhatsApp sur votre téléphone

L’application Wear Installer sur votre téléphone

Limitations de WhatsApp pour Wear OS

Bien que WhatsApp pour Wear OS soit un excellent moyen de rester en contact avec vos amis et votre famille, il présente certaines limites. Ces limitations incluent :

Vous ne pouvez utiliser WhatsApp pour Wear OS que pour envoyer et recevoir des messages et passer des appels. Vous ne pouvez pas utiliser l’application pour afficher des photos, des vidéos ou d’autres médias.

Si votre smartwatch n’a pas de capacités mobiles, vous ne pouvez utiliser WhatsApp pour Wear OS que lorsque votre smartwatch est connectée à votre téléphone via Bluetooth. Si votre smartwatch n’est pas connectée à votre téléphone, vous ne pourrez pas utiliser WhatsApp.

WhatsApp pour Wear OS est actuellement en version bêta, il se peut donc qu’il ne soit pas aussi stable que la version complète de l’application.

Cependant, il y a un inconvénient à utiliser WhatsApp sur votre smartwatch : la consommation de la batterie de votre montre augmentera avec l’application WhatsApp active. C’est quelque chose à garder à l’esprit lors de l’utilisation de l’application. Néanmoins, la commodité d’utiliser WhatsApp sur votre smartwatch ne peut être niée, et c’est un pas en avant significatif pour l’application d’être disponible sur Wear OS.

Conclusion

En conclusion, la disponibilité de WhatsApp sur les smartwatches Wear OS est un développement significatif dans l’évolution de l’application de messagerie. Avec les bons conseils, n’importe qui peut facilement installer l’application sur sa montre intelligente et profiter de la commodité de la messagerie à partir de son poignet. Le processus peut être un peu compliqué, mais cela en vaut vraiment la peine pour l’indépendance qu’il procure. Nous espérons que cet article vous a aidé à comprendre comment installer WhatsApp sur votre smartwatch Wear OS.

