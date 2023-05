Apple interdit à ses employés d’utiliser ChatGPT et d’autres plates-formes d’IA génératives pour le travail

Plus tôt dans la journée, OpenAI a publié l’application officielle ChatGPT pour iPhone. L’outil est devenu bien connu pour répondre aux demandes des utilisateurs et résoudre des problèmes des plus simples aux plus complexes grâce à l’intelligence artificielle. Apple, cependant, ne veut pas que ses employés utilisent de tels outils. Dans une note interne, la société a déclaré que les IA génératives ne peuvent pas être utilisées pour le travail.

Les employés d’Apple ne peuvent plus utiliser ChatGPT

Le Wall Street Journal a pu prendre connaissance de ce document, dans lequel l’entreprise s’inquiète de ces plateformes d’IA collectant des données confidentielles auprès des employés. En plus de ChatGPT, Apple a également interdit à ses employés d’utiliser le Copilot de GitHub, qui appartient à Microsoft. Avec Copilot, les développeurs peuvent automatiser l’écriture de code.

ChatGPT, qui est également pris en charge par Microsoft, envoie des données aux développeurs afin qu’ils puissent continuer à améliorer les modèles d’intelligence artificielle utilisés par la plateforme. Comme l’a noté WSJ, un bug en mars a permis aux utilisateurs de voir l’historique des discussions des autres utilisateurs de ChatGPT. Après cet incident, ChatGPT a ajouté l’option permettant aux utilisateurs de désactiver leur historique de chat et de ne pas contribuer à la formation du modèle d’IA.

Mais bien sûr, si les ingénieurs d’Apple utilisent ces plates-formes, il n’y a aucun moyen de s’assurer que les codes qu’ils tapent ne finiront pas par être divulgués à quelqu’un d’autre – ou même utilisés par les développeurs derrière ces applications. Il en va de même pour les autres informations confidentielles, puisque les employés peuvent utiliser ChatGPT pour composer des e-mails, par exemple.

Mais Apple n’est pas la seule entreprise à interdire ChatGPT et autres IA génératives à ses employés. JPMorgan Chase et Verizon ont également restreint l’utilisation de ces plateformes. Amazon a demandé à ses ingénieurs d’utiliser son propre outil d’IA interne plutôt que des outils tiers, selon des sources du WSJ. Le rapport mentionne qu’Apple a également travaillé sur son propre modèle d’IA.

Siri pourrait bientôt bénéficier de fonctionnalités basées sur l’IA

Le nouveau projet d’IA d’Apple est dirigé par John Giannandrea, qui a été embauché de Google en 2018. Lors d’un récent appel avec des investisseurs, le PDG d’Apple, Tim Cook, a salué le potentiel de l’IA générative. Cependant, Cook a également déclaré qu’il y avait « des problèmes qui doivent être résolus » en raison de la façon dont la technologie fonctionne actuellement.

Netcost-security.fr a récemment rapporté qu’Apple testait secrètement une nouvelle technologie nommée « Bobcat » qui apporte un langage naturel génératif à Siri. Cependant, on ne sait pas quand la société prévoit de le mettre à la disposition du public.

Pour l’instant, même les employés d’Apple se plaignent du mauvais fonctionnement de Siri en raison de sa base de données héritée basée sur une technologie ancienne.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :