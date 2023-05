Apple lance iPadOS 16.5 avec Sport Tab dans Apple News et plus encore

Les tests sont enfin terminés ! Apple lance l’iPadOS 16.5 au public. La mise à niveau progressive comprend un certain nombre de fonctionnalités utiles, notamment l’onglet Sports dans Apple News, les cartes de score et de match My Sports dans l’application Apple News, et plus encore. Lisez la suite pour connaître tous les détails de la nouvelle mise à jour publique iPadOS 16.5.

Apple pousse la version finale d’iPadOS 16.5 avec un numéro de build 20F66. La mise à niveau incrémentielle nécessite 634 Mo de données sur l’iPad Air M1, vous pouvez vous attendre à une taille de paquet similaire sur votre iPad. Outre l’iPadOS 16.5, Apple a publié iOS 16.5 pour iPhone, watchOS 9.5 pour les montres, tvOS 16.5 pour Apple TV et les Mac éligibles obtiennent macOS 13.4.

Avant de passer aux changements à venir avec l’iPadOS 16.5, La semaine dernière, Apple a confirmé que Final Cut Pro et Logic Pro arrivent sur l’iPad. Les deux applications seront disponibles à partir du 23 mai ; l’abonnement commence à partir de 4,99 $ (US) par mois ou 49 $ (US) par an.

En parlant des changements, le plus gros changement apporté à la mise à jour d’aujourd’hui est l’ajout d’un onglet Sport dans Apple News, le score My Sports et les cartes de rencontres dans l’application, ainsi que quelques correctifs, y compris un correctif pour la synchronisation des paramètres Screen Time problèmes et Spotlight ne répond pas correctement.

Voici le changelog complet.

L’onglet Sport d’Apple News permet d’accéder facilement aux histoires, aux scores, aux classements et plus encore, pour les équipes et les ligues que vous suivez

Les cartes de score et de match de My Sports dans Apple News vous amènent directement aux pages de match où vous pouvez trouver des détails supplémentaires sur des matchs spécifiques

Correction d’un problème où Spotlight pouvait ne plus répondre

Correction d’un problème où les paramètres de temps d’écran pouvaient se réinitialiser ou ne pas se synchroniser sur tous les appareils

Si votre Apple iPad est éligible pour iPadOS 16.5, vous pouvez accéder à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle et rechercher les nouvelles mises à jour, puis installer iPadOS 16.5 sur votre iPad.

