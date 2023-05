La vidéo pratique de Google Pixel 8 Pro révèle un thermomètre intégré

Nous nous attendions à ce que Google montre l’aperçu de la série Pixel 8 lors de son événement I/O en mai, mais cela ne s’est pas produit. Cependant, une vidéo pratique du Pixel 8 Pro est maintenant apparue en ligne, montrant que le téléphone sera livré avec un thermomètre intégré. Ce n’est pas la première fois que Google inclut une fonctionnalité unique dans ses téléphones Pixel. La société a annoncé le radar Soli dans le Pixel 4, qui pourrait être utilisé pour le contrôle gestuel et le déverrouillage du visage. Quoi qu’il en soit, parlons des rumeurs sur le Google Pixel 8 Pro avec un capteur de température.

Thermomètre intégré au Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro peut avoir un thermomètre infrarouge à l’arrière, selon Kuba Wojciechowski (via 91Mobiles). Cela a été montré dans une vidéo de tutoriel divulguée.

La vidéo, qui a d’abord été partagée sur YouTube mais a depuis été retirée, montre le Pixel 8 Pro avec un design similaire à son prédécesseur. Il a une bosse de caméra avec trois caméras, mais cette fois, Google a placé les trois capteurs dans un module en forme de pilule. Le Pixel 7 Pro a deux caméras ensemble et une séparée à l’arrière.

La seule différence est un nouveau capteur sous la lumière LED. Selon 91Mobiles, il s’agit d’un capteur de thermomètre infrarouge dédié qui peut être utilisé pour mesurer la température corporelle. Ce capteur est similaire à ceux utilisés dans les thermomètres sans contact.

La vidéo du didacticiel montre également comment fonctionne le thermomètre intégré du Pixel 8 Pro. Tout d’abord, assurez-vous que votre front et votre peau sont exempts de tout accessoire. Ensuite, rapprochez le capteur infrarouge du téléphone de votre front, mais ne touchez pas votre peau. Vous pouvez ensuite déplacer le téléphone vers votre tempe dans les cinq secondes pour commencer à mesurer votre température. Une fois la mesure terminée, le téléphone vibrera et affichera votre température.

Pro-exclusif

Le rapport suggère que le thermomètre intégré ne sera disponible que dans le Pixel 8 Pro car il nécessite du matériel supplémentaire. En plus de mesurer la température corporelle, le Pixel 8 Pro pourra également mesurer la température des objets. Les données devraient être stockées localement et seront traitées via Android Private Compute Core.

Ce n’est cependant pas le premier téléphone que nous avons vu avec un capteur de température intégré. En fait, la fonctionnalité était présente dans Honor Play 4 introduit en 2020. C’est juste que la fonctionnalité n’a pas été largement adoptée par les autres fabricants de smartphones. Mais Google semble faire un pas dans cette direction avec le Pixel 8 Pro.

