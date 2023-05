Le coût de fabrication du casque de réalité mixte d’Apple dépasse 1500 $ par unité

Selon les rumeurs, Apple dévoilerait enfin son premier casque de réalité mixte le mois prochain lors de la WWDC 2023. Et selon les dernières rumeurs, l’appareil coûterait environ 3 000 dollars en raison de ses technologies avancées et de son processus de fabrication complexe. Mais combien Apple va-t-il dépenser pour fabriquer chaque unité ? Les analystes chinois estiment que le casque coûtera à Apple 1 500 dollars par unité.

Le coût de fabrication du casque d’Apple est plus élevé que celui de ses concurrents

Un rapport de Wellsenn XR détaille la nomenclature (BoM) du prochain casque de réalité mixte d’Apple. Si le rapport est correct, les composants coûtent environ 1 400 dollars à Apple. Lorsque les frais d’expédition sont ajoutés, le prix de chaque unité s’élève à 1 600 $. Le casque devrait être équipé de la puce M2 d’Apple, de 12 Go de RAM, de 512 Go de stockage SSD, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3 pour une connexion sans fil rapide.

Comme détaillé par XRDailyNews, les composants les plus chers sont les écrans OLED, qui devraient coûter entre 280 $ et 320 $ par unité. L’arrangement de caméra avec 14 objectifs n’est pas vraiment bon marché non plus, coûtant environ 160 $.

Mais comment cela se compare-t-il aux autres casques déjà disponibles sur le marché ? Brad Lynch, un expert des appareils XR (réalité étendue), a noté que le coût de fabrication du Meta Quest Pro est la moitié du prix du casque d’Apple. Le casque Meta a été lancé pour 1 500 $, mais le prix a ensuite été réduit à 999 $. Cela indique que Meta gagne environ 250 $ par unité de son casque.

Apple, en revanche, est connu pour ne pas renoncer à sa marge bénéficiaire. Un rapport de Bloomberg a déclaré que la société envisageait de vendre l’appareil au prix coûtant pour le rendre compétitif et attrayant, mais l’idée a ensuite été abandonnée. Apple dépense environ 500 $ pour fabriquer un iPhone 14 Pro Max, qui commence à 1 099 $ en store. Cela correspond aux rumeurs selon lesquelles le casque coûtera environ 3 000 $ aux clients.

Un produit cher à l’avenir incertain

Des sources proches du dossier affirment qu’Apple a dépensé plus d’un milliard de dollars par an pour le développement de son casque. Dans le même temps, la société a revu à la baisse ses prévisions de vente pour le produit. Les analystes estiment qu’Apple ne vendra pas beaucoup plus de 500 000 unités du casque au cours de sa première année.

Bien sûr, sur la base de ce rapport, nous pouvons également supposer qu’Apple construit effectivement un casque beaucoup plus haut de gamme avec des technologies plus avancées que ses concurrents. Mais seul le temps dira si les clients sont réellement prêts à dépenser autant d’argent pour une nouvelle catégorie de produits qui, jusqu’à présent, ne s’est pas avérée très attrayante.



