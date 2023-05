HarmonyOS alimentera les voitures Volkswagen en Chine

Si Huawei ne peut pas conquérir le monde avec son activité de téléphonie, il essaiera de le conquérir avec HarmonyOS. La réponse logicielle de l’entreprise qui a émergé après l’interdiction américaine gagne de plus en plus de terrain à chaque génération. Malgré l’interdiction américaine, Huawei a pu continuer à utiliser Android en raison de sa nature Linux open source. Mais encore, il a été coupé de l’expérience de Google. Craignant le pire, Huawei a commencé à développer son propre logiciel pour rester prêt à une époque où Android n’était plus un choix viable. Cela a conduit au développement et à la montée en puissance d’HarmonyOS, qui est depuis passé d’un simple » remplacement d’Android » à une expérience logicielle complète que l’on retrouve dans de nombreux produits Huawei.

Huawei vise à intégrer HarmonyOS dans tous ses produits, pas seulement les téléphones. En plus des appareils mobiles, Huawei prévoit d’étendre l’utilisation d’HarmonyOS à d’autres industries et fabricants. L’une des dernières étapes de la société consiste à expédier HarmonyOS sur certaines voitures vendues en Chine.

Volkswagen Cars intégrera bientôt HarmonyOS dans ses véhicules

Le nouveau rapport provient du Financial Times. Apparemment, les voitures VW en Chine offriront bientôt l’expérience HarmonyOS à ses clients. Il est naturel de voir VW tenter de conquérir les consommateurs du pays avec une expérience plus familière. Pour ceux qui ne le savent pas, les téléphones de la marque sont toujours populaires en Chine et HarmonyOS est largement utilisé. Selon l’une des sources, VW est également ouvert à d’autres partenaires que Huawei en Chine. L’entreprise cherche un partenaire à long terme dans le pays, mais le fabricant de téléphones figure toujours en tête de liste avec HarmonyOS.

Cela semble être la bonne décision pour VW, en particulier avec son expérience logicielle qui est à la traîne par rapport aux autres concurrents des véhicules électriques. Le segment des véhicules électriques est à la mode en Chine et les acteurs font de leur mieux pour se tenir au milieu de la concurrence intense. Il convient de noter que Huawei est entré sur le marché automobile avec sa propre marque. Xiaomi lancera également sa première voiture prochainement et rejoindra la compétition. VW, bien sûr, ne veut pas rester derrière les principaux acteurs. Donc, il ira pour la philosophie « si vous pouvez les battre, rejoignez-les ».

Certaines des fonctionnalités intéressantes disponibles dans le système d’exploitation

HarmonyOS propose des fonctionnalités intéressantes pour les voitures. Par exemple, il existe une fonctionnalité appelée « Super écran d’accueil ». Il permet aux applications de fonctionner directement sur le système d’infodivertissement, permettant à l’application de faire partie de l’écran intelligent de la voiture. Une autre fonctionnalité est la collaboration sur deux écrans.

Il vous permet d’éditer des photos tout en partageant le bonheur avec des amis. Lorsque vous éditez de petites vidéos dans la voiture pour les publier sur des comptes de médias sociaux ou modifiez des schémas PPT, le grand écran de la voiture est votre bonne aide. La fonctionnalité vous permet également d’utiliser le cockpit pour travailler pendant vos déplacements. L’écran de la voiture prend en charge la collaboration multi-écrans avec les ordinateurs PC, la mise en miroir d’écran et l’extension.

Une autre caractéristique notable d’HarmonyOS for Cars est le HUD adaptatif. La caméra identifiera activement la position des yeux de l’utilisateur. Pendant la conduite, le HUD s’ajustera rapidement à la hauteur optimale en fonction de la position en temps réel des yeux.

Voyons si les voitures VW intégreront toutes ces fonctionnalités intéressantes dans leurs voitures chinoises.

