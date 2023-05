La startup fondée par les dirigeants de Magic Leap présente le premier ordinateur portable AR au monde

En contexte : Alors que les casques de réalité virtuelle peinent encore à trouver leur place, ils sont au moins accessibles aux utilisateurs de diverses entreprises. Cependant, qu’est-il arrivé à la réalité augmentée ? La technologie complémentaire a à peine atterri dans l’espace grand public, à l’exception de quelques applications et jeux fantaisistes qui utilisent l’appareil photo et l’écran d’un téléphone portable plutôt que des lunettes portables ou un casque.

Une startup appelée Sightful veut changer cela avec un ordinateur portable unique appelé « Spacetop ». Fondée par les anciens dirigeants de Magic Leap, Tamir Berliner et Tomer Kahan, Sightful cherche à abandonner les écrans LED ou OLED standard de la plupart des ordinateurs portables et à les remplacer par des lunettes AR légères.

Spacetop se compose d’un ensemble d’objectifs AR connectés, d’un clavier et d’une webcam orientée vers l’avant. Les composants informatiques, alimentés par un processeur Qualcomm Snapdragon 865 et un GPU Adreno 650, sont autonomes dans le clavier. Il est également expédié avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Spacetop est ultraléger, ne pesant que 3,3 livres. Si vous voulez utiliser votre imagination, c’est comme transporter un MacBook Air (2,7 livres) et un moniteur de 100 pouces ne pesant que 9,6 onces. Son faible encombrement s’intègre également parfaitement dans un sac à dos.

Les montures des lunettes Spacetop ont subi de nombreuses itérations pour s’assurer qu’elles étaient confortables à porter pendant de longues périodes. Wired note que lorsqu’il a testé l’appareil, les cadres n’ont pas taché le maquillage, accroché les cheveux ou laissé des marques sur le visage. Les clients peuvent même commander gratuitement des verres correcteurs, du moins avec l’offre « sur invitation uniquement ».

Comme mentionné, l’appareil crée un écran virtuel de 100 pouces, ce qui facilite le multitâche. J’utilise un moniteur de 45 pouces pour avoir tous mes programmes sur un seul bureau, éliminant ainsi le besoin de les parcourir. Ainsi, 100 pouces de biens immobiliers devraient suffire à tout le monde, laissant de la place à revendre.

Pour la connectivité, Spacetop arbore deux ports USB-C avec prise en charge de charge de 65 watts, un port USB SuperSpeed ​​10 Gbps et un port DisplayPort 1.4 lorsque vous souhaitez vous connecter à un moniteur physique. Il est également expédié avec le prise en charge Bluetooth 5.1, WiFi 6 et 5G (Sub-6) pour la connectivité sans fil.

L’un des inconvénients les plus importants du Spacetop est sa durée de vie de la batterie. Il ne peut fonctionner que pendant 5 heures d’utilisation continue et se recharge de 0 à 85 % en environ deux heures. Une autre mise en garde est qu’il n’est pas basé sur Windows. Au lieu de cela, il fonctionne sur un système d’exploitation propriétaire appelé sans imagination « Spacetop OS ». Ne pas avoir l’environnement Windows peut être un facteur décisif pour certains, mais Sightful dit qu’il peut toujours exécuter presque n’importe quelle application.

Cela inclut Google Workspace, Slack et Microsoft 365, pour n’en nommer que quelques-uns. Il n’est clairement pas destiné à tout le monde. Vous ne jouerez pas à beaucoup de jeux PC ou ne ferez pas beaucoup de travaux graphiques, mais cela devrait convenir à des tâches telles que la navigation sur le Web, le traitement de texte, la messagerie et d’autres travaux à faible impact. Pensez Chromebook avec des lunettes AR, et c’est à peu près ce que vous pouvez attendre de Spacetop.

Spacetop est disponible dès maintenant, mais Sightful ne les vend que sur demande et n’annonce pas le prix. Cependant, Wired a déclaré qu’ils coûtaient environ 2 000 $. Les clients intéressés doivent remplir une demande sur le site Web de Sightful, qui comprend des questions concernant les besoins personnels et les habitudes informatiques (rien de trop invasif).

