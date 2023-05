OpenAI lance l’application gratuite ChatGPT pour iPhone avec prise en charge de Whisper et plus encore

OpenAI a annoncé la sortie d’une application iPhone dédiée pour son service ChatGPT. L’application, qui est disponible via l’App Store, donne aux utilisateurs la possibilité d’utiliser ChatGPT via une application native sur leur iPhone. L’application est téléchargeable gratuitement et ne contient aucune publicité. Il n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis, mais OpenAI indique que la disponibilité augmentera « dans les semaines à venir ».

ChatGPT pour iPhone maintenant disponible

Comme annoncé par OpenAI dans un article de blog, ChatGPT pour iPhone offrira le même ensemble de fonctionnalités que la version Web du service. Cela inclura la prise en charge de ChatGPT Plus, qui permet aux utilisateurs de s’abonner pour payer des versions plus avancées du service.

L’application synchronisera également votre historique ChatGPT sur tous vos appareils, y compris le Web. Il inclut également la prise en charge de Whisper, le système de reconnaissance vocale open source d’OpenAI. Cette intégration avec Whisper permet la saisie vocale pour l’application ChatGPT sur iPhone. L’application ChatGPT est également totalement sans publicité.

Comme ChatGPT a gagné en popularité au cours des six derniers mois, un certain nombre d’applications de copie et d’escroquerie ont fait surface sur l’App Store. Apple a réprimé ces applications, en partie en bloquant les applications qui utilisent « GPT » dans leur nom. En publiant sa propre version de ChatGPT pour iPhone, OpenAI espère contrôler directement l’expérience d’utilisation du service sur un iPhone.

De plus, l’application Bing de Microsoft pour iPhone a vu sa popularité augmenter considérablement depuis qu’elle a ajouté l’intégration de ChatGPT.

ChatGPT pour iPhone est déployé à partir d’aujourd’hui pour les utilisateurs aux États-Unis. La disponibilité d’OpenAI « s’étendra à d’autres pays dans les semaines à venir ».

