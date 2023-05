watchOS 9.5 fait ses débuts avec le nouveau cadran Pride Celebration

Parallèlement à iOS 16.5, Apple a également publié aujourd’hui watchOS 9.5 pour les utilisateurs d’Apple Watch. Le changement principal de cette mise à jour est un tout nouveau cadran de montre Pride Celebration pour honorer la communauté et la culture LGBTQ +.

Quoi de neuf dans watchOS 9.5 ?

watchOS 9.5 est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs. Vous pouvez mettre à jour votre Apple Watch en allant dans Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Vous pouvez également installer la mise à jour via l’application compagnon Apple Watch sur votre iPhone.

Voici les notes de version d’Apple pour watchOS 9.5 :

watchOS 9.5 inclut de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des corrections de bugs, notamment un nouveau cadran Pride Celebration pour honorer la communauté et la culture LGBTQ+.

Et quelques détails supplémentaires sur le nouveau cadran de la montre Pride Celebration :

Inspiré par plusieurs drapeaux de fierté, ce nouveau cadran de montre combine des couleurs pour représenter la force et le support mutuel du mouvement LGBTQ+. Reflétant les boucles tissées de la Sport Loop, chaque brin de fil vibrant contribue à la composition globale du cadran de la montre. Les fils colorés se déplacent lorsque la couronne numérique de l’Apple Watch est tournée, que l’écran est touché ou que le poignet de l’utilisateur est levé.

Le nouveau visage Pride Celebration inclus dans watchOS 9.5 s’associe au fond d’écran de conception similaire pour les utilisateurs d’iPhone. Le nouveau fond d’écran est inclus avec iOS 16.5, qui est également disponible à partir d’aujourd’hui.

Si vous repérez autre chose de nouveau dans watchOS 9.5 sur votre Apple Watch, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

