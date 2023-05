Gears 5 et d’autres jeux Microsoft commencent à être déployés sur GeForce Now

Pourquoi c’est important : les utilisateurs voient maintenant les avantages du partenariat de jeu en nuage annoncé précédemment par Microsoft et NVIDIA. L’accord faisait partie de la stratégie de Microsoft visant à apaiser les inquiétudes réglementaires concernant sa tentative d’acquisition d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. Que de telles offres puissent ou non sauver l’affaire, les propriétaires de jeux PC de Microsoft ont désormais un autre moyen d’y jouer via le cloud.

Quiconque possède Gears 5 sur Steam peut désormais jouer au jeu sur le cloud en utilisant GeForce Now. Le 25 mai, Deathloop, Grounded et Pentiment suivront. Ceux qui ont Deathloop sur Epic Games Store (les autres titres ne sont pas disponibles sur ce client) sont également éligibles.

De plus, Microsoft et NVIDIA coopèrent pour authentifier les achats du Microsoft Store pour le gameplay de GeForce Now cette année. La mise à jour permettra à ceux qui possèdent des versions Xbox numériques de titres comme Gears 5 ou Monster Hunter Rise de les jouer sur le cloud sans abonnement Game Pass Ultimate. D’autres jeux Microsoft comme Flight Simulator, Forza et Halo sont certainement en route, mais on ne sait pas quand ils pourraient arriver.

Le service cloud de NVIDIA permet actuellement aux utilisateurs de diffuser en continu certains jeux qu’ils possèdent sur Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, l’application EA et GOG. Les clients de streaming GeForce Now sont disponibles pour Windows, Mac, ChromeOS, Android et plusieurs téléviseurs intelligents et autres appareils de streaming. La société permet également le jeu dans le navigateur, qui est le seul moyen d’accéder au service sur iOS.

L’application GeForce Now a également reçu une mise à jour ajoutant de nouvelles fonctionnalités utiles. Ceux-ci incluent le son surround via les navigateurs Windows et MacOS, les invites des boutons PlayStation pour les utilisateurs qui préfèrent les contrôleurs DualShock 4 ou DualSense, et les balises promotionnelles pour aider les clients à découvrir les offres.

Microsoft et NVIDIA ont annoncé pour la première fois leur partenariat de 10 ans en février. Cette semaine, la société de Redmond a renforcé son intention d’apporter des titres Activision Blizzard comme Call of Duty et Diablo à GeForce Now si elle finalise l’achat, qui est désormais menacé.

L’autorité britannique de la concurrence et des marchés a bloqué l’acquisition le mois dernier, principalement par crainte que la possession de Call of Duty rende Microsoft trop dominant dans le secteur émergent des jeux en nuage. Microsoft souhaite que ses partenariats avec d’autres fournisseurs de jeux en nuage comme NVIDIA, Boosteroid, Ubitus, EE et Nware prouvent aux régulateurs qu’il ne rendrait pas Call of Duty exclusif à Xbox Cloud Gaming. NVIDIA parlait à l’appui de l’achat de 69 milliards de dollars.



