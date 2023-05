Xiaomi Civi 3 bientôt disponible avec Dimensity 8200 Ultra

La série Xiaomi Civi a acquis une popularité particulière bien qu’elle soit une gamme exclusive à la Chine. D’une certaine manière, ces téléphones sont les successeurs de l’ancienne série CC de Xiaomi, fruit de l’acquisition par Xiaomi de Meitu, centré sur l’appareil photo. Les téléphones Xiaomi Civi sont des appareils élégants qui plaisent aux jeunes et qui disposent de puissants appareils photo. Le Xiaomi Civi 3 est en route, et apparemment, il apportera également une amélioration des performances décente par rapport à ses prédécesseurs. Le téléphone a été confirmé comme le premier combiné à emballer le MediaTek Dimensity 8200 Ultra.

Dimensity 8200 Ultra et un nouveau FAI

Ce n’est pas la première fois que nous voyons une version personnalisée d’une puce Dimensity existante. Semblable à l’ancien Dimensity 8100 MAX, cette version du Dimensity 8200 Ultra peut avoir une fréquence d’horloge plus élevée. Le Dimensity 8200 a été lancé en décembre de l’année dernière avec un processus de fabrication de 4 nm et des cœurs ARM Cortex-A78. Le Dimensity 8200 possède un cœur 1 x ARM Cortex-A78 cadencé à 3,1 GHz, 3 cœurs ARM Cortex-A78 à 3,0 GHz et 4 cœurs ARM Cortex-A55 jusqu’à 2,0 GHz. Nous supposons que l’Ultra augmentera encore ces vitesses d’horloge. Nous pouvons également voir une augmentation de l’horloge pour le GPU Mali-G610 MC6.

Outre le nouveau chipset, Xiaomi a également confirmé sur Weibo, un tout nouveau FAI (traitement du signal d’image) pour le Xiaomi Civi 3. Ceux-ci incluent une consommation d’énergie réduite dans l’application appareil photo, une vitesse de prise de vue accélérée et jusqu’à 30 nouvelles fonctions vidéo, qui seront détaillés ultérieurement. Encore une fois, l’un des points forts de la série Xiaomi Civi est l’appareil photo. Xiaomi mettra certainement une foule de fonctionnalités intéressantes dans l’appareil. Nous ne serions pas surpris de voir Leica s’accorder sur ces caméras compte tenu du partenariat de l’entreprise avec le fabricant d’objectifs.

Caractéristiques et spécifications rumeurs de Xiaomi Civi 3

Selon les rumeurs, le Xiaomi Civi 3 embarquera un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone arborera une paire d’appareils photo de 32 MP, tout comme le Civi 2, de la meilleure manière « Dynamic Island ». Le dos devrait voir un capteur Sony IMX800 amélioré de 50 MP. Le téléphone devrait être très fin avec une batterie de 4 500 mAh. Cela devrait charger à un taux de 67W. Le téléphone exécutera probablement MIUI 14 avec Android 13 comme logiciel sous-jacent.

Le Xiaomi Civi 3 pourrait introduire un nouveau design arrière pour le différencier de son prédécesseur. Nous nous attendons également à ce qu’il se vende dans plusieurs options de couleurs, après tout, le style fait partie de cette gamme. Compte tenu de l’attrait de cette série, Xiaomi continuera probablement à partager des teasers pour créer de l’anticipation. Nous garderons un œil sur les nouveaux teasers.

Il n’y a toujours pas de date de lancement, mais une fois les premiers teasers sortis, on peut s’attendre à ce que la date de lancement soit dévoilée prochainement. Nous ne serons pas surpris de le voir être lancé fin mai, mais si cela ne se produit pas, nous pensons qu’il pourrait apparaître en juin. Le Xiaomi Civi 2 coûte environ 2 925 CNY (415 $), et nous nous attendons à ce que le Xiaomi Civi 3 soit sur le même territoire, entre 350 $ et 450 $. Bien sûr, cela dépendra des options de stockage et de RAM.

En termes de disponibilité mondiale, la série Xiaomi Civi est exclusive à la Chine. Cependant, nous ne serons pas surpris de voir ce téléphone être renommé à l’avenir.

