Huawei lance de nouveaux appareils lors de l’événement d’été : MateBook E 2023, MateBook 14 2023, souris sans fil et montre pour enfants 5

Aujourd’hui, le géant chinois de la fabrication, Huawei, a publié une longue liste d’appareils lors de son événement de lancement de l’été 2023. En plus du Huawei Enjoy 60 Pro, la société a également lancé les appareils suivants

Huawei Matebook E 2023

Huawei MateBook 14 2023

Souris sans fil Huawei

Montre pour enfants Huawei 5

Série Huawei Watch 4

Écran intelligent Huawei Vision 3

Huawei Toute la maison intelligente 4.0

Dans cet article, nous examinerons les détails du Huawei MateBook E 2023, du MateBook 14 2023, de la souris sans fil et de la montre pour enfants 5.

Huawei Matebook E 2023

Il y a quelques heures, le Huawei MateBook E 2022, un ordinateur portable 2 en 1 avec des spécifications intéressantes a fait son entrée dans le public. Selon Huawei, cet appareil a deux versions selon l’option de stockage. De plus, le nouveau notebook est également livré avec un clavier intelligent. Ce clavier intelligent peut également être acheté en tant qu’appareil autonome.

Les prix des ordinateurs portables et du clavier sont indiqués ci-dessous

i7 + 16G + 1T (clavier compris) : 7999 yuans (1 137 $)

i7 + 16G + 512G (clavier compris) : 7499 yuans (1 066 $)

Clavier magnétique intelligent : 799 yuans (114 $)

En termes de configuration, le portable Huawei MateBook E 2-en-1 est livré avec le processeur Intel Core de 12e génération Puce i7-1260U. La société affirme que cette puce offre une performance de premier ordre pour n’importe quelle tâche. En plus de la puce supérieure, cet appareil est également livré avec une grande mémoire double canal de 16 Go qui prend en charge jusqu’à 1 To de disque SSD haute vitesse.

Cet ordinateur portable 2 en 1 pèse environ 699 g et est aussi fin que 7,99 mm. Il utilise un écran OLED de 12,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Dans les gammes de couleurs sRGB et P3, il a atteint une précision des couleurs de niveau professionnel de ∆E < 1, avec une luminosité maximale de 600 nits.

En regardant les interfaces de cet ordinateur portable, l’appareil adopte une conception d’interface symétrique à double type – C. Sur la gauche, l’appareil a un protocole USB 3.2 Gen 1 tandis que le côté droit a le protocole Thunderbolt 4. De plus, l’ordinateur portable Huawei MateBook E 2-en-1 est également le premier ordinateur portable Huawei à prendre en charge les protocoles de charge SCP et UFCS. Selon la société, le portable MateBook E 2023 sera mis en vente le 25 mai. Cependant, les préventes pour cet appareil sont déjà actives.

Ordinateur portable Huawei MateBook 14 2023 : écran tactile Core 13e génération + 2K

En plus du Huawei MateBook E 2023, la société a également lancé un autre ordinateur portable, le Huawei MateBook 14 2023. Cet appareil est positionné plus bas que le MateBook E mais il passe à la puce de la série Core P de 13e génération.

Le prix des différents modèles de ce portable sont les suivants

i5 + 16G + 512G : 5699 yuans (810 $)

i5 + 16G + 1T : 5 999 yuans (853 $)

i7 + 16G + 1T : 6999 yuans (995 $)

Cette série d’ordinateurs portables est livrée avec un écran 14 pouces 3:2 2K. Cet écran prend en charge la gamme de couleurs 100 % sRGB et utilise un écran tactile. Le poids du corps de l’ordinateur portable est d’environ 1,49 kg et l’épaisseur est d’environ 15,9 mm.

Le processeur est la série Core P de 13e génération et les utilisateurs ont la possibilité de choisir entre Core i5-1340p et i7-1360P. De plus, cet appareil est livré avec deux ventilateurs intégrés + deux caloducs pour le refroidissement. La mémoire est un modèle LPDDR4x-4266 avec 16 Go de RAM standard, mais le SSD a deux options : 512 Go et 1 To.

En termes d’interfaces, ce portable est équipé de deux ports USB-A et d’un port USB-C. Il est également livré avec un port HDMI et un port audio 3,5 mm. Huawei propose une remise aux utilisateurs qui achèteront cet appareil en pré-vente. Il y aura une réduction de prix de 200 yuans (28 $) si vous l’achetez en pré-vente.

Souris sans fil Huawei – Double mode Bluetooth / 2.4G

Lors du récent événement de lancement de produits d’été de Huawei, une variété de nouveaux produits pour ordinateurs portables ont été dévoilés. Un accessoire pour les ordinateurs portables a également été publié et il s’agit de la souris sans fil Huawei. La société vend cet appareil pour 99 yuans (14 $), mais les utilisateurs peuvent l’obtenir en pré-vente pour 79 yuans (11 $).

La souris a trois couleurs qui incluent le noir, le blanc et le gris. Le modèle est CD26 SE, et le poids est d’environ 91g. Il prend en charge Bluetooth 5.0 et la connexion sans fil bimode 2,4 GHz. De plus, cet appareil peut basculer entre trois appareils. Il est équipé de 5 boutons, le DPI est de 1200 et prend en charge la détection de proximité. La prévente de la souris sans fil Huawei commence ce soir, et le prix initial est de 79 yuans (11 $).

Montre pour enfants Huawei 5 – Prend en charge le positionnement hors ligne

Huawei a une solide réputation dans la production de montres pour enfants de qualité et vient de sortir une nouvelle montre pour enfants. Lors de l’événement estival de Huawei, la société a lancé la Huawei Children’s Watch 5. Cette nouvelle montre prend en charge le positionnement hors ligne, ce qui indique qu’elle peut fonctionner sans réseau. L’appareil prend également en charge le positionnement AI 10 fois et les appels vidéo fluides.

Lorsque les utilisateurs allument l’appareil, même lorsqu’il n’y a pas de réseau, il obtient une connexion. De plus, la fonction AI de l’appareil lui permet d’apprendre les endroits les plus fréquemment visités. Plus un utilisateur utilise la montre pour un emplacement particulier, plus la montre devient précise pour cet emplacement.

En termes de communication, la Huawei Children’s Watch 5 prend en charge des appels vidéo fluides, une connexion fluide multi-périphérique complète et prend également en charge l’ajout rapide d’amis. Par ailleurs, il prend en charge la version de montre pour enfants WeChat, la version pour enfants QQ et la supervision sociale multiple. Les parents ont un contrôle total sur toutes les informations stockées sur la montre, y compris la liste d’amis.

À d’autres égards, la Huawei Children’s Watch 5 dispose d’une grande batterie intégrée à charge rapide de 800 mAh. Il existe une fonction de désactivation automatique lorsque l’enfant est en classe. Il prend également en charge la protection verte, l’étanchéité à l’eau de qualité IPX8 et un marché d’applications. Cet appareil a deux couleurs dont le vert et le violet d’été. En termes de prix, cet appareil se vendra 698 yuans (99 $) et sera en vente en juin.

