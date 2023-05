iOS 16.5 corrige 39 failles de sécurité, 3 activement exploitées

iOS 16.5 comprend une variété de correctifs de sécurité importants. Il y a 39 vulnérabilités corrigées dans la dernière mise à jour iOS et Apple note que trois d’entre elles ont été signalées comme activement exploitées.

Apple a partagé les derniers correctifs de vulnérabilité sur sa page de mises à jour de sécurité. Alors qu’iOS en avait le plus à 39, macOS avec Safari 16.5, watchOS 9.5 et tvOS 16.5 incluent également des mises à jour de sécurité importantes.

Ainsi, même s’il n’y a pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités avec les dernières mises à jour, elles sont importantes à installer.

Pour iOS, les mises à jour de sécurité incluent des correctifs pour tout, du noyau à CoreServices, Photos à Sandbox, Siri et Raccourcis, et Paramètres système à Météo, WiFi et WebKit.

Voici les trois correctifs de sécurité WebKit qui corrigent ce que l’on pense être des failles activement exploitées :

Remarque : les correctifs pour les deuxième et troisième failles ont été mis à disposition pour la première fois avec Rapid Security Response avec iOS 16.4.1(a) le 1er mai.

Kit Web

Disponible pour : iPhone 8 et versions ultérieures, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 3e génération et versions ultérieures, iPad 5e génération et versions ultérieures et iPad mini 5e génération et versions ultérieures

Conséquence : un attaquant distant peut être en mesure de sortir du bac à sable du contenu Web. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité.

Description : le problème a été résolu par une amélioration des vérifications des limites.

WebKit Bugzilla : 255350

CVE-2023-32409 : Clément Lecigne du groupe d’analyse des menaces de Google et Donncha Ó Cearbhaill du laboratoire de sécurité d’Amnesty International

Kit Web

Disponible pour : iPhone 8 et versions ultérieures, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 3e génération et versions ultérieures, iPad 5e génération et versions ultérieures et iPad mini 5e génération et versions ultérieures

Impact : le traitement du contenu Web peut divulguer des informations sensibles. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité.

Description : une lecture hors limites a été résolue par une meilleure validation des entrées.

WebKit Bugzilla : 254930

CVE-2023-28204 : un chercheur anonyme

Ce problème a été résolu pour la première fois dans Rapid Security Response iOS 16.4.1 (a) et iPadOS 16.4.1 (a).

Kit Web

Disponible pour : iPhone 8 et versions ultérieures, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 3e génération et versions ultérieures, iPad 5e génération et versions ultérieures et iPad mini 5e génération et versions ultérieures

Conséquence : le traitement de contenu Web conçu de manière malveillante peut entraîner l’exécution de code arbitraire. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité.

Description : un problème d’utilisation après libération a été résolu par une meilleure gestion de la mémoire.

WebKit Bugzilla : 254840

CVE-2023-32373 : un chercheur anonyme

Ce problème a été résolu pour la première fois dans Rapid Security Response iOS 16.4.1 (a) et iPadOS 16.4.1 (a).

