L’envoi de SMs entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android est actuellement interrompu en raison de ce bug bizarre

Un bug bizarre est apparu et affecte les messages texte entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android. Selon un certain nombre de rapports sur Reddit, les SMs envoyés par un utilisateur d’Android à un utilisateur d’iPhone ajoutent par erreur un chiffre supplémentaire au numéro de téléphone. Le problème semble principalement affecter les utilisateurs d’Android avec un téléphone AT&T.

Le problème est causé par des messages texte envoyés par un utilisateur Android à un utilisateur iPhone, mais l’iPhone insère un signe « + » au début du numéro de téléphone. Cela amène l’application Messages, ou l’opérateur, à supposer que le message provient d’un numéro de téléphone international – en utilisant les premiers chiffres comme code international.

Dans l’application Messages, ce message entrant de l’utilisateur Android est ensuite divisé en son propre fil de messagerie. Lorsque l’utilisateur de l’iPhone tente de répondre dans ce fil, le message ne parvient pas à être envoyé. Ils peuvent répondre normalement dans le fil d’origine, mais lorsque la personne répond, le nouveau message est placé dans le même fil avec le numéro de téléphone international incorrect.

Dans de nombreux cas, le système automatisé de l’opérateur envoie alors un message indiquant à l’utilisateur de l’iPhone de « ré-envoyer en utilisant un numéro de mobile à 10 chiffres valide ».

Un utilisateur de Reddit explique :

Je suis allé envoyer un SMs à mon meilleur ami ce matin, et le message est passé dans notre fil de discussion habituel. Pour le contexte, elle est une utilisatrice d’Android. Quand elle y a répondu, cela a commencé un nouveau fil avec son numéro et un signe plus au début. Lorsque j’y réponds, j’obtiens une erreur de numéro invalide, mais elle reçoit toujours le texte. Si je lui envoie un texto dans notre fil de discussion normal, elle le reçoit aussi. Mais toutes ses réponses proviennent d’un nombre qui n’est pas valide.

Un autre utilisateur de Reddit :

J’ai mon téléphone depuis un an maintenant et je n’ai eu aucun problème pour envoyer des SMs avec les androïdes jusqu’à aujourd’hui. Même pas plus tard qu’hier, j’envoyais un texto à l’un de mes amis et il agissait parfaitement normalement. Aujourd’hui, quand je lui ai envoyé un texto, j’ai reçu sa réponse d’un numéro qui était son numéro mais espacé d’une manière étrange (le dernier chiffre de l’indicatif régional était regroupé avec le reste de son numéro.) Chaque fois que j’envoie un texto à cette fenêtre de discussion, Je reçois un message d’erreur immédiat indiquant un numéro non valide, mais lorsque j’envoie un SMs dans notre conversation d’origine, il passera. Essentiellement, mes textes à elle et ses textes à moi s’affichent dans deux fenêtres de discussion différentes.

On ne sait pas exactement où ce bug se produit dans le pipeline. Étant donné que ces messages sont envoyés par SMs, cela ressemble à une sorte de problème de réseau du côté de l’opérateur. Nous avons vu un certain nombre de rapports sur ce problème affectant les clients AT&T. On ne sait pas si c’est un problème qui affecte également d’autres transporteurs.

Le problème semble se produire principalement lorsqu’un utilisateur d’iPhone envoie un SMs à un utilisateur Android sur AT&T, quel que soit son opérateur. Le problème ne semble pas être lié à la version actuelle d’iOS 16.5.

Discussions Reddit sur ce problème :

Nous mettrons à jour cette histoire si Apple, AT&T ou un autre opérateur reconnaît le problème. Vous rencontrez des problèmes pour envoyer des SMs aux utilisateurs d’Android depuis votre iPhone ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

