Obtenez une copie gratuite de Death Stranding pour une durée limitée

En un mot : l’un des meilleurs jeux de 2019 est désormais disponible gratuitement, mais vous n’avez que peu de temps pour le réclamer. À partir de maintenant et jusqu’au 25 mai, Epic Games Store propose Death Stranding absolument gratuit et sans aucune condition. Le jeu se vend normalement 29,99 $. Un nouveau billet de faveur sera dévoilé une fois le temps passé sous les projecteurs de Death Stranding, mais nous ne savons pas encore ce que ce sera.

Quatre jeux gratuits seront disponibles au cours de la méga vente Epic Games 2023, qui démarre aujourd’hui et se déroule jusqu’au 15 juin. L’événement annuel offre des remises importantes sur de nombreux jeux PC et voit également le retour du coupon Epic. Les points forts de la vente incluent la moitié de Cyberpunk 2077, It Takes Two et Grand Theft Auto V: Premium Edition, 55% de Saints Row, 70% de FIFA 23 et 75% de réduction sur PC Building Simulator et Far Cry 6 Standard Edition.

Le coupon Epic vous donne droit à une remise de 25% sur les jeux éligibles et peut être utilisé sur des achats individuels ou avec plusieurs jeux totalisant jusqu’à 14,99 $ ou plus après toute remise sur les ventes. Le coupon Epic est automatiquement appliqué à la caisse et vous recevrez un autre coupon après avoir terminé chaque transaction éligible.

Epic a également lancé un programme de récompenses pour aider les joueurs à gagner encore plus lors de leurs achats sur Epic Games Store. Avec Epic Rewards, vous obtiendrez 5% de remise sur votre prix d’achat total sous forme de crédit à utiliser sur de futurs achats. Les jeux, les applications, les modules complémentaires et les achats de monnaie virtuelle sont tous éligibles, et Epic note que le crédit sera crédité sur votre compte après la fenêtre de remboursement de 14 jours. Mieux encore, il n’y a pas de seuil de dépenses minimum et vous aurez jusqu’à 25 mois pour échanger vos récompenses Epic.

Envisagez-vous de ramasser quelque chose pendant la vente et de profiter du coupon pour encore plus d’économies ? Cela ne me dérangerait pas d’essayer Death Stranding un certain temps, mais mon dinosaure d’un PC n’a aucune chance de l’exécuter actuellement.

