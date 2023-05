Les constructeurs de motos japonais s’associent pour les moteurs à hydrogène

Vue d’ensemble : la plupart de l’attention concernant le transport propre s’est concentrée sur les véhicules électriques (VE) alimentés par batterie au lithium. Cependant, certains groupes explorent les moteurs à hydrogène. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une solution parfaite, l’hydrogène présente certains avantages par rapport aux véhicules électriques, et les entreprises commencent à étudier ses applications possibles pour les motos et autres petits véhicules.

Honda, Kawasaki Motors, Suzuki et Yamaha vont bientôt créer une organisation pour rechercher et développer des moteurs à hydrogène pour les motos. L’initiative conjointe, baptisée « Hydrogen Small Mobility & Engine Technology Association » (HySE), fait suite à d’autres efforts visant à promouvoir l’hydrogène en tant que source d’énergie propre. Le groupe comprendra également Toyota et Kawasaki Heavy Industries en tant que membres spéciaux. L’HySE invitera également des organisations américaines et européennes à coopérer pour renforcer leur expertise.

Dirigés par Honda, tous les membres contribueront à la recherche de moteurs à hydrogène. Suzuki, Kawasaki et Yamaha testeront leur fonctionnalité dans des scénarios réels, tandis que Yamaha se concentrera également sur la recherche de systèmes de ravitaillement en hydrogène comme les réservoirs de carburant portables. L’expérience de Kawasaki dans le transport d’hydrogène liquide lui permet d’explorer les systèmes d’alimentation en carburant tels que les réservoirs et les systèmes auxiliaires. Toyota et Honda expérimentent des véhicules à hydrogène depuis des années, Toyota ayant dévoilé ses premiers prototypes de semi-remorques en 2017.

Par rapport aux véhicules électriques, les moteurs à hydrogène ont une meilleure autonomie, peuvent faire le plein plus rapidement et peuvent réutiliser la technologie de moteur existante. Cependant, bien que l’hydrogène soit propre – n’émettant que de la vapeur d’eau – l’énergie utilisée pour le produire en le dissociant d’autres éléments provient souvent de combustibles fossiles. Cependant, la fabrication et la recharge des véhicules électriques proviennent également de combustibles fossiles. Ainsi, aucune source de carburant n’est susceptible de lutter seule contre le changement climatique.

Toyota a dévoilé des cartouches d’hydrogène remplaçables en juin dernier, chacune emballant quelques heures d’électricité dans un cylindre de 16 pouces de long et 11 livres. Plus tard ce mois-là, Volvo a dévoilé des semi-remorques à hydrogène avec une autonomie de 1 000 km (621 mi) pouvant faire le plein en moins de 15 minutes. Rolls-Royce travaille également sur les moteurs à réaction à hydrogène. Il espère les avoir dans le ciel au cours de la prochaine décennie.

Si HySE peut intégrer la technologie aux deux-roues, les petits bateaux, drones et autres petits véhicules ne devraient pas tarder à suivre. Étant donné que l’hydrogène n’est pas très dense, l’un des défis auxquels sont confrontés les petits moteurs à hydrogène est le volume. Boeing s’est plaint du même problème concernant les avions de ligne à hydrogène.

