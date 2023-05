L’exécutif de Take-Two déclare que les refontes matérielles de la PS5 et de la Xbox Series sont "probablement" à venir

Le temps passe vite : il est difficile de croire que nous approchons du milieu du cycle de vie de la génération actuelle de consoles. La PlayStation 5 et la Xbox Series S|X auront trois ans en novembre. C’est comme si c’était hier que nous essayions de trouver une console qui ne nous coûterait pas plus de 1 000 $ sur eBay.

Cette période est également historiquement celle où Sony et Microsoft rafraîchissent la conception de leurs systèmes. Bien qu’aucune des deux sociétés n’ait indiqué que des mises à niveau de la PlayStation 5 ou de la Xbox Series de mi-génération sont en cours, un responsable de studio de jeux a déclaré qu’une actualisation du hardware arriverait probablement bientôt.

Lors d’une conférence téléphonique avec le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, GamesIndustry.biz a demandé si « nous devrions nous attendre à voir du hardware itératif » bientôt et quel effet cela aura sur le studio. Zelnick a déclaré: « Nous le ferons probablement », mais que ces itérations de milieu de cycle n’affectent généralement pas Take-Two.

Que cela indique que nous verrons quelque chose cette année dépend de la façon dont vous définissez « bientôt ». Si nous étions obligés de spéculer, nous devrions dire que les actualisations de la console sont encore dans plus d’un an. La pandémie et les contraintes d’approvisionnement qui ont duré près de deux ans semblent avoir fait reculer tout le monde. Cela dit, nous pourrions commencer à entendre des rumeurs plus solides sur un rafraîchissement dans les mois à venir et peut-être même des nouvelles officielles avant la fin de l’année.

Une autre information intéressante de l’interview est que nous pourrions avoir une vague fenêtre de sortie pour Grand Theft Auto 6. En février 2022, Rockstar a indiqué que le travail sur GTA 6 était « en bonne voie ». En fait, le développement aurait pu commencer dès 2018 si l’on en croyait des sources anonymes. Cependant, Rockstar et Take-Two ont été dédiés depuis lors.

Alors que les finances de Take-Two ont affiché une bonne croissance, la société a doublé ses pertes pour l’exercice 2023, qui s’est terminé le 31 mars. Par ailleurs, elle prévoit que les pertes nettes se poursuivront au cours de l’exercice 2024. Cependant, la société estime que les réservations atteindront 8 milliards de dollars au cours de l’exercice 2025, ce qui indique que quelque chose d’important se profile à l’horizon.

Lorsqu’on lui a demandé si la barre des 8 milliards de dollars était atteignable sans sortir un titre GTA, Zelnick a répondu :

« [Without] parler de titres spécifiques … Nous pensons que c’est hautement réalisable. Comme vous le savez, il est extrêmement rare que nous parlions de nos années. Et quand nous le faisons, c’est parce que nous avons un haut degré de confiance. C’est le reflet d’un pipeline dans lequel nous investissons depuis des années. Nous commençons à voir cela se concrétiser au cours de l’exercice 24, puis au cours de l’exercice 25, nous nous attendons à voir de grands succès. »

Le PDG a déclaré qu’il y avait actuellement 36 jeux dont le lancement est prévu au cours des exercices 2025 et 2026. L’un d’eux est assurément Grand Theft Auto 6. Les livres de Take-Two ont environ un an d’avance, ce qui indique que nous pourrions voir le GTA 6 dès 2024. Cependant, des rumeurs de 2021 indiquaient que le jeu ne devrait pas arriver avant 2025, qui tombe en plein milieu de la période 2025-2026.

